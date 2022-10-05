Наркотики из США прислали алматинцам в мультиварке

Департамент АФМ по Алматы пресек контрабанду наркотических средств в особо крупном размере, передает ИА «NewTimes.kz».



2 октября в Алматы при проведении оперативно-розыскных мероприятий с помощью служебно-розыскной собаки, после получения почтовых отправлений из США были задержаны жители Алматы, у которых обнаружены и изъяты наркотические вещества, «марихуана» общим весом 648,98 грамм, а также «гашиш» общим весом 675,65 грамм.



«Указанные лица планировали сбыть наркотики на территории Казахстана через мессенджер Telegram, в ходе обыска найдены электронные весы и другие необходимые средства для расфасовки», − говорится в сообщении.



В настоящее время проводится расследование, подозреваемый водворен в ИВС.