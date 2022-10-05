МИД Казахстана прокомментировал заявление Марии Захаровой

Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский получил нежелательный статус после высказываний, задевающих чувства казахстанцев, Украина назначит нового посла. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадиров, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"По поводу комментария официального представителя МИД России Марии Захаровой в отношении высылки украинского посла из Казахстана хотел бы отметить, что тональность ее заявлений, на наш взгляд, диссонирует характеру союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров.



Как вы знаете, до украинской стороны как и до общественности доведена принципиальная позиция МИД Казахстана относительно провокационного поведения господина Врублевского. Также до украинской стороны было доведено о неприемлемости высказываний Петра Врублевского, которые задевают чувства казахстанцев, особенно этнических русских. Украинской стороне также было заявлено о несоответствии подобных высказываний с работой посла", - рассказал Смадияров, отвечая на вопросы в кулуарах Мажилиса.



Он уточнил, что украинская сторона с пониманием приняла это и была достигнута договоренность об отзыве Врублевского.



"В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане. Хотел бы отметить что с украинской стороной у нас есть полное взаимопонимание по этому вопросу. Посол Украины имеет нежелательный статус в нашей стране и каких-либо встреч в МИД Казахстана или других государственных ведомствах не планируется", - уточнил Смадияров.



Он также прокомментировал призыв Захаровой о привлечении посла к уголовной ответственности.



"Мы не можем понять, о какой уголовной ответственности говорит представитель МИД России, так как посол Украины в Казахстане, согласно Венской конвенции, имеет дипломатическую неприкосновенность", - сказал он.