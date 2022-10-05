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Токаев: Эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается

Просмотров:143 Опубликовано: Сегодня, 10:43
Токаев: Эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается
Фото пресс-службы Акорды
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане завершается эпоха олигархического капитализма, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Государство очень пристально наблюдает за деятельностью всех крупных добывающих компаний, работающих в нашей стране. Мы не допустим незаконного вывода капитала за границу. Будем отслеживать реализацию ими различных социальных программ", - заявил Токаев на встрече с общественностью в Карагандинской области.

По словам Президента, особое внимание будет уделено процессу модернизации производств, защите экологии.

"На особом контроле - налоговые выплаты. Если крупные промышленные предприятия не будут соответствовать этим требованиям, мы будем вынуждены пойти на прекращение партнерства. Это ни в коем случае не угроза, а простые, честные и справедливые правила работы, общепринятые во всем цивилизованном мире.

Эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается, наступает период социальной ответственности перед гражданами страны. Нашим гражданам нужен эффективный и социально ответственный бизнес, занимающий передовые позиции в экономике страны", - добавил Касым-Жомарт Токаев.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Marat Schmidt (Посетители) Сегодня, 11:05
Надеюсь, что эту эпоху удастся завершить бескровно. Хоть и очень сомневаюсь в этом.
 
 

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