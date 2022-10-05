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Камер на дорогах в Казахстане будет больше

Просмотров:140 Опубликовано: Сегодня, 14:09
Камер на дорогах в Казахстане будет больше
Фото: kolesa.kz
Фиксация нарушений автоматикой поможет повысить культуру дорожного движения, считают в МВД.

Похоже, что количество автоматических фотовидеофиксаторов нарушений правил дорожного движения на казахстанских дорогах будет только расти.

Так, по словам главы МВД Марата Ахметжанова, сегодня в стране действует чуть более 17 тысяч камер, следящих за соблюдением ПДД, однако этого крайне недостаточно в масштабах всего Казахстана. Подобные комплексы широко распространены в Алматы, Астане и Шымкенте. В двух последних городах автоматика выявляет порядка 70 % нарушений.

При этом в целом ряде областей количество техники для фиксации не превышает и сотни. В этот список попали Северо-Казахстанская область, где имеется только 43 камеры, Павлодарская (58), Кызылординская (65), Мангистауская (70), Акмолинская (82), Западно-Казахстанская (94) и Туркестанская (100).

Отдельно стоит упомянуть, что на платных трассах в настоящее время стоят 106 камер, но подавляющее большинство из них пока не фиксирует нарушений скоростного режима. К системе «Ураган» подключены только шесть, находящиеся на магистрали Астана — Бурабай. Остальные должны ввести в строй в ближайшее время.

Также можно ожидать пополнения и в парке мобильных комплексов фотовидеофиксации, которые устанавливаются на патрульные автомобили. Сейчас по дорогам страны колесит 60 таких машин. Министр подчеркнул, что акиматами Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Жетысуской областей такие установки ещё не приобретены.


Источник: kolesa.kz
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