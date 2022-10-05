Алматы. 5 октября. КазТАГ - Семью из России выдворили из Казахстана за двойное гражданство, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.



«Правонарушители привлечены к ответственности в виде выдворения за пределы Республики Казахстан с установлением запрета на въезд на территорию РК сроком на пять лет», - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Мадияр Айтуганов.



69 и 71-летние муж с женой были замечены сотрудниками правоохранительных органов в аэропорту Алматы.



В отношении супругов составлены административные материалы по части 2 статьи 496 КоАП РК (Несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства).