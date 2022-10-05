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Полицейский начальник погиб в аварии на западе Казахстана

Просмотров:231 Опубликовано: Сегодня, 20:45
Полицейский начальник погиб в аварии на западе Казахстана
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
Начальник отдела местной полицейской службы Жангалинского района разбился в аварии в ЗКО, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Авария произошла 5 октября около 01:00 на 124-м километре дороги Чапаево - Жангала, в четырех километрах от поселка Жангала. По информации пресс-службы Департамента полиции ЗКО, 37-летний водитель Chevrolet Cobalt не справился с рулевым управлением и машина опрокинулась. Материал зарегистрирован по статье 345 УК РК "Нарушение ПДД".

В Управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что вызов на пульт станции скорой помощи поступил в 1:18. Бригада медиков была на месте в 1:22, но пострадавший от полученных травм скончался до приезда фельдшеров.

По данным издания, авто управлял начальник отдела местной полицейской службы Жангалинского района Руслан Аскаров. В салоне машины он находился один. Был ли при этом полицейский при исполнении - пока неизвестно. Другие подробности выясняются.


Источник: Tengrinews.kz
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