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Десятиклассник умер на уроке в Уральске

Просмотров:446 Опубликовано: Сегодня, 10:13
Десятиклассник умер на уроке в Уральске
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Школьник умер во время урока физики в Уральске, передает Tengrinews.kz со ссылкой на AstanaTV.

Со слов учителей, 15-летний Даниял до начала занятий, как обычно, прогуливался по коридору и общался с одноклассниками. Когда прозвенел звонок и дети сели за парты, мальчик упал в обморок.

"Мы вызвали скорую помощь и своих медиков. Затем позвонили родителям, спросили, может, мальчик нуждается в каких-то лекарствах. Мама сразу же сказала: сейчас приду", - говорит учитель средней школы № 10 Нургуль Танатарова.

Скорая помощь приехала быстро, но спасти подростка не удалось. Учителя говорят, что он был образцовым учащимся. О хронических проблемах десятиклассника со здоровьем они не знали. По факту назначена экспертиза.

"Мальчик состоял на учете с прогрессивным параличом. Родители летом обращались к врачам, Даниял получил назначение по лечению. Первую помощь мы ему оказали, смотрели сетчатку глаз, делали искусственное дыхание", - рассказала школьный медик Нургуль Байганатова.



Источник: Tengrinews.kz
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