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В МИД Казахстана рассказали о вызове посла России

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:08
В МИД Казахстана рассказали о вызове посла России
Фото ©РИА Новости
В Министерстве иностранных дел Казахстана рассказали подробности разговора с послом России Алексеем Бородавкиным, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Посол был вызван в МИД на серьезный разговор. Обсудили высказывание официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, которое не соответствует духу равноправного стратегического партнерства. Разговор был довольно жесткий", - сообщили в пресс-службе МИД.

Ранее посла Казахстана в России Ермека Кошербаева вызвали в МИД России из-за ситуации с украинским послом в Астане Петром Врублевским. Комментируя встречу, Захарова заявила, что Врублевский "вновь объявился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы просто собрать вещи и забрать семью".

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров пояснил, что тональность ее заявлений диссонирует с характером союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров.

"До украинской стороны было доведено о неприемлемости высказываний Петра Врублевского, которые задевают чувства казахстанцев, особенно этнических русских. Украинской стороне также было заявлено о несоответствии подобных высказываний с работой посла. В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане", - отметил Смадияров, добавив, что Врублевский теперь имеет нежелательный статус в Казахстане.

Он добавил, что в соответствии с дипломатической практикой МИД Казахстана вызовет посла России для обсуждения заявлений Захаровой.


Источник: Tengrinews.kz
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