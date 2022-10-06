Илья Ильин назвал "низким поступком" просьбу журналиста дать информацию на казахском языке - СМИ

Тяжелоатлет присутствовал на том же мероприятии. Он ведет активную общественную жизнь, передает медиа-портал Сaravan.kz.



Журналист Аслан Каженов рассказал, что вернулся расстроенным с собрания спортивных чиновников в Астане.



"Я совершил низкий поступок. Сегодня в столице собрались руководители отечественного спорта. Меня удивило то, что если посмотреть, 98 % людей там были казахами, но 98 % мероприятия прошло на русском языке. Только в самом конце Данияр Елеусинов произнес краткую благодарность на казахском языке. Вся основная программа прошла на другом языке...



В конце я спросил организаторов, почему они не давали информацию на казахском языке, и тогда сидевший в углу Илья Ильин сказал мне: "То, что ты делаешь, - низкий поступок", - рассказал Аслан.



Далее Аслан пишет, что воспринял слова спортсмена негативно, и рассуждает о ситуации с казахским языком в отечественном спорте. По его словам, хотя из бюджета выделяются сотни миллионов тенге для создания спортсменам наилучших условий и их поддерживает вся страна, спортсмены не знают, что они делают в этой стране.