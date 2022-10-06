20 млн кибератак обрушилось на Казнет: ГТС связывает это с выборами президента Казахстана

Астана. 6 октября. КазТАГ - АО «Государственная техническая служба» (АО «ГТС») считает, что 20 млн обрушившихся кибератак на казахстанский интернет связаны с предстоящими выборами в Казахстане.



«Киберщит отражает атаки внутреннего и внешнего периметра, фильтруя вредоносный трафик и вредоносные программные обеспечения. Только за месяц было отражено около 20 млн кибератак. АО «ГТС» предполагает, что кибератаки связаны с началом электорального периода в Казахстане», - говорится в сообщении.



Сейчас проводятся работы по анализу всего сетевого трафика в режиме реального времени и проверяется каждый пакет. Усиленно работает Киберщит.



Основной целью таких атак может являться нарушение работы инфраструктуры Казнет глобально.



Отмечено, что для DDoS-атак использовались сети из зараженных компьютеров и IoT-устройств, называемые ботнетами, которые могут находиться распределенно по всему миру.