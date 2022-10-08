Самый большой вулкан на Земле подал признаки пробуждения

Вулкан Мауна-Лоа является одним из пяти составляющих Большого острова Гавайи. Он является самым крупным в своей группе. Одновременно с этим данный вулкан считается самым большим действующим вулканом на Земле. В последнее время появилось слишком много признаков того, что он просыпается, пишет издание Новости планеты со ссылкой на Forbes.



Гавайская вулканическая обсерватория Геологической службы США (HVO) на протяжении всего времени очень внимательно следит за активностью Мауна-Лоа. Исследователи предоставляли отчеты каждую неделю, но теперь ситуация изменилась. Отчеты начали выпускать каждый день. Дополнительно был совершен переход на «желтую рекомендацию». Это значит то, что вулкан не начинает извергаться, но он «волнуется». В том случае, если ученые установят, что извержения избежать не получится или же оно начнется, уровень опасности станет «красным».



Когда эксперты наблюдали за вулканом, то заметили, что просыпаться он начал в 2021 году. На это указывало множество землетрясений с небольшой магнитудой. На протяжении последних пары недель подземные толчки стали происходить гораздо чаще. К примеру, а начале лета в день случалось всего несколько незначительных землетрясений. Теперь же насчитывается до полусотни.



Обратить внимание стоит на то, что над уровнем моря гигантский вулкан возвышается практически на 4 тысячи метров. Под Тихим океаном при этом скрывается огромный массив. Вместе с ним высота Мауна-Лоа достигает отметки в 16,5 тысяч метров.



Последнее извержение этого монстра происходило в 1984 году. Ученые смогли тогда предупредить местные власти, а также население о серьезной угрозе за несколько недель до того, как вулкан окончательно проснулся. Тогда было выброшено очень много лавы, которая двигалась с огромной скоростью.