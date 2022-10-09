Водители большегрузов застряли в пробке на выезде из Казахстана в Кыргызстан

Водитель большегруза рассказал об образовавшемся заторе на выезде из Казахстана в Кыргызстан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.По словам автора видео, снятого на пункте пропуска "Карасу", пробка растянулась примерно на 8 километров. Мужчина говорит, что за 5,5 часов очередь не продвинулась ни на метр. Почему возникла задержка, никто не знает."Люди везут медикаменты, продукты. У нас ни воды, ни еды. В конце концов даже элементарно в туалет некуда сходить. Почему такое безразличие? В чем проблема, может, кто-то объяснит нам? У людей уже терпения не хватает, начинают ссориться на этой почве. Сделайте, пожалуйста, какие-то шаги в решении этой проблемы", - просят водители.В Пограничной службе Кыргызстана заявили, что с кыргызской стороны все пункты пропуска работают в штатном режиме.