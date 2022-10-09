Достаточно минуты: диетолог рассказал о способе похудеть без спортзала

Врач-диетолог Майкл Мосли раскрыл простой способ сжечь жир и похудеть, не посещая спортзал. Этот лайфхак подойдет тем, у кого нет времени, но есть желание добавить физической активности в свою жизнь, передает Tengri Sport со ссылкой на Doctorpiter.



Не всегда мы можем найти час-другой на спортзал, чтобы дать нагрузку нашему телу и подкачать мышцы, чтобы похудеть, поддерживать себя в форме и оставаться долго здоровыми.



Доктор Майкл Мосли дал полезный совет, который поможет вам тренироваться и не тратить на это много времени. Он рассказал про метод "спортивный перекус". В отличие от перекусов между обедом и ужином - он очень полезен.



Не займет много времени



По словам специалиста, выполнение нескольких коротких упражнений в течение дня может быть аналогом полноценной тренировки.



"Идея в том, чтобы ставить будильник примерно на каждые 40 минут - в то время, когда вы занимаетесь сидячей работой. Когда он сработает, вставайте и делайте минутный комплекс упражнений - это могут быть приседания или планка, отжимания или просто хождение вверх или вниз по лестнице, бег на месте, что угодно! Самое главное - сохранять активность", - заявил Майкл Мосли.



Метод "спортивный перекус" полезен, поскольку его можно вписать в свой ежедневный и даже вполне плотный график, не выделяя дополнительное время на полноценную тренировку, уточняет эксперт.



Выполнение упражнений такими короткими порциями может помочь сжечь больше калорий, сбросить вес и нормализовать уровень сахара в крови и давление даже в большей степени, чем выполнение полноценной получасовой зарядки или комплекса упражнений, подчеркнул Мосли.



Только спорта мало



"Спортивный перекус" - это эффективный метод для худеющих, но одних только упражнений недостаточно, чтобы сбросить лишний вес.



"Важно сочетать упражнения с другими изменениями образа жизни, в частности надо перейти на диету с высоким содержанием белка, - советует диетолог. - Самое главное для худеющих - терять жир, а не мышцы, и именно поэтому крайне опасна низкокалорийная диета, например из смузи и соков. Нашему организму нужен белок. Если он не получает его из вашего рациона, он получает его из мышц.



Врач также напомнил, что правильная диета в сочетании с умеренной физической нагрузкой как минимум совершенно точно улучшит вам настроение.