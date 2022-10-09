Минобразования Казахстана просит бездомных студентов обращаться к ним за помощью

Астана. 9 октября. КазТАГ – Министерство науки и высшего образования Казахстана просит бездомных студентов обращаться к ним за помощью.



«В социальных сетях распространяется ролик о якобы бездомных студентах Алматы. Министерство науки и высшего образования просит авторов/героев ролика, а также свидетелей обратиться в ведомство. В случае необходимости студентам будет оказана необходимая помощь», - говорится в сообщении в воскресенье.



Ведомство также отмечает, что в Алматы работает оперативный штаб по обеспечению студентов жильем в критических ситуациях. За помощью обратиться по номеру 8 778 655 60 83.



Если вдруг граждан незаконно выселили или повысили стоимость аренды, то работает колл-центр министерства юстиции по номеру 119 или 58-00-58 для Астаны и Алматы.