Минобразования Казахстана просит бездомных студентов обращаться к ним за помощью

Астана. 9 октября. КазТАГ – Министерство науки и высшего образования Казахстана просит бездомных студентов обращаться к ним за помощью.
«В социальных сетях распространяется ролик о якобы бездомных студентах Алматы. Министерство науки и высшего образования просит авторов/героев ролика, а также свидетелей обратиться в ведомство. В случае необходимости студентам будет оказана необходимая помощь», - говорится в сообщении в воскресенье.
Ведомство также отмечает, что в Алматы работает оперативный штаб по обеспечению студентов жильем в критических ситуациях. За помощью обратиться по номеру 8 778 655 60 83.
Если вдруг граждан незаконно выселили или повысили стоимость аренды, то работает колл-центр министерства юстиции по номеру 119 или 58-00-58 для Астаны и Алматы.
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