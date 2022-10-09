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В МВД рассказали о новых SMS-уведомлениях

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:34
В МВД рассказали о новых SMS-уведомлениях
Фото из открытых источников
В Министерстве внутренних дел рассказали об SMS, которые получают казахстанцы, передает Tengrinews.kz.

В ведомстве объяснили, что сейчас гражданам приходят SMS-уведомления о том, что необходимо зарегистрироваться по месту фактического проживания. Эта рассылка через call центр 1414 осуществляется МВД для тех лиц, у которых на сегодняшний день отсутствует регистрация по месту жительства, то есть если их сняли с регистрации.

Кто получил такие SMS, необходимо зарегистрироваться по адресу проживания. Если к моменту получения SMS вы уже оформили регистрацию, вам необязательно об этом сообщать либо звонить в call центр на 1414, так как рассылка носит уведомительный характер.

"За отсутствие регистрации по месту жительства предусмотрена административная ответственность. Такая же ответственность возложена и на собственников жилья за нерегистрацию жильцов. Поэтому, если собственник будет отказывать в регистрации по месту жительства, просим сообщить в миграционную службу", - напомнили в ведомстве.


Источник: Tengrinews.kz
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