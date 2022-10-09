Сборная Казахстана узнала соперников по отбору на Евро-2024

Во Франкфурте-на-Майне состоялась жеребьевка группового этапа квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года, передает TengriSport со ссылкой на Vesti.kz.



В жеребьевке принимали участие 53 национальные ассоциации. Германия, которая будет хозяйкой Евро-2024, получила прямую путевку в финальную стадию и не участвовала в жеребьевке квалификации.



Матчи будут проходить с марта по ноябрь 2023 года. Победители и обладатели вторых мест выйдут в финальную часть. Обладатели трех последних путевок определятся в стыковых матчах, которые будут сыграны в марте 2024-го.



Cборная Казахстана выступит в группе H.



Составы всех групп:



Группа A: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр



Группа В: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар



Группа С: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта



Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия



Группа Е: Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, Молдова



Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония



Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва



Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино



Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра



Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн