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Сборная Казахстана узнала соперников по отбору на Евро-2024

Просмотров:306 Опубликовано: Сегодня, 18:24
Сборная Казахстана узнала соперников по отбору на Евро-2024
Фото из открытых источников
Во Франкфурте-на-Майне состоялась жеребьевка группового этапа квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года, передает TengriSport со ссылкой на Vesti.kz.

В жеребьевке принимали участие 53 национальные ассоциации. Германия, которая будет хозяйкой Евро-2024, получила прямую путевку в финальную стадию и не участвовала в жеребьевке квалификации.

Матчи будут проходить с марта по ноябрь 2023 года. Победители и обладатели вторых мест выйдут в финальную часть. Обладатели трех последних путевок определятся в стыковых матчах, которые будут сыграны в марте 2024-го.

Cборная Казахстана выступит в группе H.

Составы всех групп:

Группа A: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр

Группа В: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар

Группа С: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта

Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия

Группа Е: Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, Молдова

Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония

Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва

Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино

Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра

Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн


Источник: Tengrinews.kz
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