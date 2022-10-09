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Беби-бум пошел на убыль: В Казахстане наблюдается спад рождаемости

Просмотров:49 Опубликовано: Сегодня, 21:02
Беби-бум пошел на убыль: В Казахстане наблюдается спад рождаемости
Фото из открытых источников
В первые шесть месяцев этого года в Казахстане родилось 198,1 тыс детей, что на 8,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Data Hub.

В семи (из 17) регионах республики рождаемость по итогам полугодия оказалась на минимуме по крайней мере за 11 лет.

Это преимущественно самые «старые» регионы республики, расположенные на севере, востоке и в центре: Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Жамбылская и Восточно-Казахстанская области.

«Население регионов стареет, так что и рожать становится некому. Практически во всех этих регионах средний возраст женщин в 2021 г. превышал 36 лет (при среднереспубликанском показателе в 33,1). Но и в Западно-Казахстанской области (где женщины помоложе) рождаемость по итогам 6 месяцев оказалась на минимуме за 9 лет, в Алматинской – за 7 лет», — говорится в публикации.

По сравнению с январем-июнем 2021г. число родившихся в Туркестанской области снизилось на 10,5%; в Алматинской – на 10,9%; в Жамбылской – на 13,1%; Кызылординской – на 7,5%; в Шымкенте – на 7,4%; в Алматы – на 4,2%. Но тут многое объясняется именно высокими показателями 2021-го. Но южный Казахстан в любом случае не переплюнуть ни одному другому (да и вместе взятым) макрорегиону республики: тут рождается 55% всех детей.

Лишь в 2 регионах республики рождаемость осталась на уровне I полугодия 2021 года. Это Астана (рост на 0,2%) и Мангистауская область (снижение на 0,5%).


Источник: newtimes.kz
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