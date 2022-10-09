Беби-бум пошел на убыль: В Казахстане наблюдается спад рождаемости

В первые шесть месяцев этого года в Казахстане родилось 198,1 тыс детей, что на 8,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Data Hub.
В семи (из 17) регионах республики рождаемость по итогам полугодия оказалась на минимуме по крайней мере за 11 лет.
Это преимущественно самые «старые» регионы республики, расположенные на севере, востоке и в центре: Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Жамбылская и Восточно-Казахстанская области.
«Население регионов стареет, так что и рожать становится некому. Практически во всех этих регионах средний возраст женщин в 2021 г. превышал 36 лет (при среднереспубликанском показателе в 33,1). Но и в Западно-Казахстанской области (где женщины помоложе) рождаемость по итогам 6 месяцев оказалась на минимуме за 9 лет, в Алматинской – за 7 лет», — говорится в публикации.
По сравнению с январем-июнем 2021г. число родившихся в Туркестанской области снизилось на 10,5%; в Алматинской – на 10,9%; в Жамбылской – на 13,1%; Кызылординской – на 7,5%; в Шымкенте – на 7,4%; в Алматы – на 4,2%. Но тут многое объясняется именно высокими показателями 2021-го. Но южный Казахстан в любом случае не переплюнуть ни одному другому (да и вместе взятым) макрорегиону республики: тут рождается 55% всех детей.
Лишь в 2 регионах республики рождаемость осталась на уровне I полугодия 2021 года. Это Астана (рост на 0,2%) и Мангистауская область (снижение на 0,5%).
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.