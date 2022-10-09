Подполковника полиции избили в Алматы. Задержаны пятеро подозревамых

В Алматы по подозрению в избиении подполковника полиции задержаны пятеро мужчин, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на телеграм-канал Polisia.kz.



Ранее журналист Михаил Козачков опубликовал в своем телеграм-канале информацию о жестком избиении неустановленными лицами подполковника полиции из управления собственной безопасности, старшего оперуполномоченного УСБ ДП города Алматы. Инцидент произошел 9 октября около 00:30 часов и районе ресторана "Панорама". В результате нападения подполковник был госпитализирован с многочисленными переломами костей головы.



В Департаменте полиции Алматы подтвердили информацию об избиении сотрудника полиции.



"Данный факт зарегистрирован по статье 293 части 2 УК РК ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). По подозрению в совершении данного преступления задержаны пятеро мужчин. В порядке статьи 128 УПК РК они водворены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается", - сообщили в ведомстве.