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Подполковника полиции избили в Алматы. Задержаны пятеро подозревамых

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:26
Подполковника полиции избили в Алматы. Задержаны пятеро подозревамых
Фото Турара Казангапова
В Алматы по подозрению в избиении подполковника полиции задержаны пятеро мужчин, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на телеграм-канал Polisia.kz.

Ранее журналист Михаил Козачков опубликовал в своем телеграм-канале информацию о жестком избиении неустановленными лицами подполковника полиции из управления собственной безопасности, старшего оперуполномоченного УСБ ДП города Алматы. Инцидент произошел 9 октября около 00:30 часов и районе ресторана "Панорама". В результате нападения подполковник был госпитализирован с многочисленными переломами костей головы.

В Департаменте полиции Алматы подтвердили информацию об избиении сотрудника полиции.

"Данный факт зарегистрирован по статье 293 части 2 УК РК ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). По подозрению в совершении данного преступления задержаны пятеро мужчин. В порядке статьи 128 УПК РК они водворены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается", - сообщили в ведомстве.


Источник: Tengrinews.kz
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