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Что будет, если на месяц отказаться от соцсетей: объясняют психологи

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:12
Что будет, если на месяц отказаться от соцсетей: объясняют психологи
Фото из открытых источников
Цифровой детокс время от времени необходим. Вернувшись в онлайн после перерыва, вы заметите, что тратите впустую намного меньше времени, передает Tengri Lifestyle со ссылкой на Doctorpiter.

Считали ли вы когда-нибудь, сколько времени проводите в соцсетях? И анализировали ли чувства, которые при этом испытываете?

Ученые из университета Бата озадачились этим и выяснили: взрослые, которые пользуются соцсетями как минимум по часу в день, испытывают больше беспокойства и чаще впадают в депрессию, чем счастливчики, у которых нет онлайн-аккаунтов. Логично, ведь им не надо завидовать "идеальной жизни" других людей, которую они видят на фотографиях.

Эти же ученые предложили некоторым участникам эксперимента на неделю отказаться от соцсетей. Через семь дней цифрового детокса люди поняли, что стали меньше нервничать и беспокоиться. А когда им снова разрешили выйти в интернет, оказалось, что им больше не нужно столько времени, чтобы почитать новости друзей: на то, чтобы проскроллить ленты соцсетей, они тратили всего 21 минуту (!) в неделю. То есть в среднем по несколько минут в день.

Цифровой детокс время от времени необходим. Вернувшись в онлайн после перерыва, вы заметите, что тратите впустую намного меньше времени, передает Tengri Lifestyle со ссылкой на Doctorpiter.

Считали ли вы когда-нибудь, сколько времени проводите в соцсетях? И анализировали ли чувства, которые при этом испытываете?

Ученые из университета Бата озадачились этим и выяснили: взрослые, которые пользуются соцсетями как минимум по часу в день, испытывают больше беспокойства и чаще впадают в депрессию, чем счастливчики, у которых нет онлайн-аккаунтов. Логично, ведь им не надо завидовать "идеальной жизни" других людей, которую они видят на фотографиях.

Эти же ученые предложили некоторым участникам эксперимента на неделю отказаться от соцсетей. Через семь дней цифрового детокса люди поняли, что стали меньше нервничать и беспокоиться. А когда им снова разрешили выйти в интернет, оказалось, что им больше не нужно столько времени, чтобы почитать новости друзей: на то, чтобы проскроллить ленты соцсетей, они тратили всего 21 минуту (!) в неделю. То есть в среднем по несколько минут в день.

"Это нормально - делать перерывы. Понятно, что социальные сети сегодня - это часть нашей жизни. Но если вы тратите на них часы и понимаете, что это негативно влияет на вас, стоит сократить время их использования", - говорит ведущий автор-исследователь, психолог Джефф Ламберт.

Как правильно провести цифровой детокс

Сказать проще, чем начать. Вот несколько советов, которые могут вам помочь.

Отложите детокс на время отпуска, визита друзей или на период, когда нужно делать какую-то большую работу. То есть убедитесь, что у вас не будет времени потянуться к смартфону от скуки.

Если соцсети вас успокаивают, вспомните, как вы отвлекались до того, как интернет вошел в вашу жизнь. Может быть, вы любили слушать музыку, играть с домашним питомцем, вязать, перебирать старые фото. Или вели дневник.

Если вы просматриваете соцсети, когда стоите в очереди или во время поездок куда-то. Замените их на музыку, интересные подкасты или даже новостные ленты.

Старайтесь чаще встречаться с друзьями лично. Тогда вам не придется лезть в соцсети, чтобы узнать, как у них дела.

Хватаетесь за телефон, когда дома скучно и нечего делать? Возможно, вас вдохновят книга, фильм, новый рецепт. А может, пора сделать в квартире перестановку мебели?

Спланируйте на этот период развлечения - концерт, спектакль или музей.
После того как вы вернетесь в соцсети, сделайте 3 простых шага.

Удалите фотографии с людьми, которых больше нет в вашей жизни и вы этому рады, например, снимки с бывшим. Из друзей его, кстати, тоже удалите.

Отпишитесь от каналов, которые заставляют вас испытывать негативные эмоции: злость, зависть, обиду.

Перестаньте ретушировать фотографии до идеала, принимайте себя такими, какие есть. Если вы зациклены на лайках, скройте их (в некоторых соцсетях есть такая функция).


Источник: Tengrinews.kz
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