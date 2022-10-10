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Сидел и смотрел на пожар: поджигателя задержали полицейские в Туркестанской области

Просмотров:18 Опубликовано: Сегодня, 08:16
Сидел и смотрел на пожар: поджигателя задержали полицейские в Туркестанской области
Кадр видео
Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в поджоге грузовика с сеном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл вечером 8 октября. В дежурную часть Сайрамского РУП поступило сообщение о том, что на улице одного из сёл горит грузовая автомашина ГАЗ-53 с сеном.

На место происшествия сразу же прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Как выяснили стражи порядка, неизвестные подожгли грузовик, в которой находились 280 прессов с сеном, принадлежавшие жителю Байдибекского района.

Общая сумма ущерба составила около шести миллионов тенге.

Полицейские опросили очевидцев и проверили камеры видеонаблюдения. На одной из них оперативники заметили подозрительного мужчину, который подошел к грузовику, поджёг сено, а после присел на скамейку и наблюдал за пожаром. Сотрудники полиции вычислили подозреваемого. Им оказался житель Сайрамского района. Выяснилось, что мужчина в нетрезвом состоянии по неизвестной другим причине поджёг грузовик.

"В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 202 части УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Подозреваемый арестован", - сообщили в ведомстве.




Источник: Baigenews
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