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«Требование казахского, маленькая зарплата и цены на жилье»: что заставляет россиян уезжать из Казахстана

Просмотров:2179 Опубликовано: Сегодня, 09:21
«Требование казахского, маленькая зарплата и цены на жилье»: что заставляет россиян уезжать из Казахстана
Фото: azh.kz
Жители Новосибирска, уехавшие в Казахстан после объявления частичной мобилизации, задумались о возвращении домой, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на bfm.ru.

О таких настроениях рассказали несколько мужчин, никак друг с другом не связанных. Они живут в разных городах Казахстана, у них разные финансовые возможности. Но при этом схожи настроения и оценки происходящего.

40-летний Кирилл Р. уехал из Новосибирска в Казахстан 26 сентября. Его автобус стоял 6 часов на границе. Он рассказывает, что уже на этом этапе оценил казахское гостеприимство. В дороге не было возможности поменять рубли на тенге, попутчики делились водой и едой. Сейчас Кирилл находится в городе Атырау. Здесь живут родственники его жены, и они помогли найти недорогое съемное жилье. Но хозяин уже сообщил, что повысит цену, потому что все повышают.

«Атырау небольшой город, и в принципе даже после роста цен, он останется более-менее доступным. Но оставаться тут смысла не имеет, я уже понял. Очень сложно найти работу и почти везде - в 90% вакансий, обязательное требование - хорошее знание казахского языка. Что называется, без шансов. И зарплаты здесь очень маленькие - от 10 до 15 тысяч рублей в месяц в переводе на наши деньги. Да и вакансий мало. Но это уже особенность небольшого города. Для работы нужно ехать в Астану, Алматы, но там и жилье резко выросло в цене, до 100 000 в месяц на наши деньги за двушку доходит. В общем, казахи, гостеприимный народ, но рынок есть рынок, повышенный спрос рождает повышение цен», - говорит мужчина.

По его мнению, большинство россиян не будет оставаться в Казахстане больше 90 дней и сменит локацию на Грузию, Армению или какую-нибудь европейскую страну, если позволяют финансы, или вернутся в Россию.

Другой житель Новосибирска, Александр, тоже рассказывает, что после недели жизни в Казахстане все чаще задумывается о возвращении в Новосибирск.

«Карты «Мир» здесь больше не работают. В деревне, где я живу, банков нет, надо ехать в соседний город. Можно, конечно, найти схемы перевода денег, из России в Казахстан. Но все эти мелочи складываются в тягостную картину, когда ты бесправный гость. Люди тебе рады, но у тебя нет работы, ты тратишь заработанное и не знаешь, что делать. Сижу целыми днями читаю новости», - отметил он.

Все собеседники подчеркивают, что казахстанская полиция и миграционная служба пристально отслеживают перемещение россиян. Сотрудники правоохранительных органов проверяют, действительно ли приехавший живет по тому адресу, по которому зарегистрировался. Для тех, кто приехал на машинах, штрафы остаются серьезной статьей расходов.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 5 )

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OpenSuser (Посетители) Сегодня, 12:40
Как однажды сказал один великий прапорщик - "Это вам не это".
 
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  • Empro
 Альфарий (Посетители) Сегодня, 12:05
"штрафы остаются серьёзной статьёй расходов"! Так катайся по правилам РК и все будет нормально. Чёт прифигели товарищи малость.
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 11:40
а на что они рассчитывали? на работу и огромные зарплаты?
и всё будет в шоколаде ))
 
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  • Ну Ну
  • Empro
 дорожник (Посетители) Сегодня, 10:43
Со своим уставом в чужой монастырь. А что они хотели? Кроме того,Из-за них возникают проблемы у граждан Казахстана

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • Ну Ну
  • Альфарий
 Empro (Посетители) Сегодня, 10:32
Такое ощущение, что они должны были приехать на всё готовое. И тут тебе этого не дают и надо пожаловаться, что тебе не угодили. По поводу языка так же двояко.
 
 

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