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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Жилые районы Киева подверглись массированным бомбардировкам после взрыва на Крымском мосту

Просмотров:934 Опубликовано: Сегодня, 12:04
Жилые районы Киева подверглись массированным бомбардировкам после взрыва на Крымском мосту
Фото из открытых источников
Алматы. 10 октября. КазТАГ – Жилые районы Киева подверглись массированным бомбардировкам после взрыва на Крымском мосту, передает корреспондент агентства.

«Взрывы в центре», - сообщил в понедельник мэр Киева Виталий Кличко.

По данным украинских СМИ, обстрелу в основном подвергаются жилые массивы, распространяются фото- и видеокадры разрушений, в том числе атак на детские площадки.

Есть погибшие и раненные.

Известно, что угроза ракетных ударов сохраняется, воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины. Примечательно, что атаке подвергаются в основном невоенные объекты, а также объекты критически важной для жизнеобеспечения мирного населения инфраструктуры, что прямо запрещено международными конвенциями и противоречит законам и обычаям войны.

Бомбардировка Киева началась через два дня после взрыва на Крымском мосту. Россия обвинила в инциденте Украину, однако не предоставила при этом никаких доказательств.









Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 2 )

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 Ingul (Посетители) Сегодня, 13:07
Почему никого не возмущают обстрелы на протяжении восьми лет (еще до 24 февраля 2022 г.) Донбасса?
 
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 StarlightDragon (Посетители) Сегодня, 12:45
Цитата: Новости Казахстана и мира
По данным украинских СМИ, обстрелу в основном подвергаются жилые массивы, распространяются фото- и видеокадры разрушений, в том числе атак на детские площадки.

Украинские сми говорят то, что им удобно.
Российские говорят что бьют по военным объектам.
Две версии одной правды.
 
 

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