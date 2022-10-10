Алматы. 10 октября. КазТАГ – Жилые районы Киева подверглись массированным бомбардировкам после взрыва на Крымском мосту, передает корреспондент агентства.«Взрывы в центре», - сообщил в понедельник мэр Киева Виталий Кличко.По данным украинских СМИ, обстрелу в основном подвергаются жилые массивы, распространяются фото- и видеокадры разрушений, в том числе атак на детские площадки.Есть погибшие и раненные.Известно, что угроза ракетных ударов сохраняется, воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины. Примечательно, что атаке подвергаются в основном невоенные объекты, а также объекты критически важной для жизнеобеспечения мирного населения инфраструктуры, что прямо запрещено международными конвенциями и противоречит законам и обычаям войны.Бомбардировка Киева началась через два дня после взрыва на Крымском мосту. Россия обвинила в инциденте Украину, однако не предоставила при этом никаких доказательств.