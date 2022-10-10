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В Казахстан ввезли 200 похищенных в СНГ автомобилей - МВД

Просмотров:144 Опубликовано: Сегодня, 13:13
В Казахстан ввезли 200 похищенных в СНГ автомобилей - МВД
Фото из открытых источников
Преступники ввозят похищенные в странах СНГ автомобили в Казахстан. В стране обнаружили уже 200 таких машин, сообщили в МВД на брифинге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Основная часть автомашин вторичного рынка завозится в Казахстан из стран ближнего зарубежья, преимущественно из России. Этим обстоятельством пользуются преступные элементы, пытаясь организовать поставки в нашу страну криминальных автотранспортных средств", - сообщил старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента криминальной полиции МВД Кудияр Нурсеитов.

Он пояснил, что МВД тесно сотрудничает с правоохранительными органами стран СНГ по этому вопросу.

"За последние пять лет в странах СНГ обнаружено более 50 автомашин, похищенных в Казахстане. В свою очередь в нашей стране разыскано почти 200 единиц автотранспорта, похищенных на территории государств содружества", - добавил Нурсеитов.

С начала года, по его словам, в стране похитили 909 автомобилей, из которых найдено и возвращено законным владельцам 775 автомашин, или 85,3 процента.


Источник: Tengrinews.kz
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