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"Рискуете остаться без авто": казахстанцам посоветовали не ездить с иностранными номерами

Просмотров:657 Опубликовано: Сегодня, 15:27
"Рискуете остаться без авто": казахстанцам посоветовали не ездить с иностранными номерами
Фото из открытых источников
В МВД рассказали, как избежать проблем при покупке автомобиля с иностранной регистрацией.

Ездя на автомобиле с иностранными номерами, казахстанец рискует остаться без машины, предупредили на брифинге МВД. По информации министерства, в последние годы остро встал вопрос с автомобилями-двойниками как одним из способов продажи угнанных авто.

"При выявлении автомашин-двойников проводим комплекс проверочных мероприятий, назначаем необходимые экспертизы. Казахстанский владелец такого автомобиля вправе обратиться в суд для определения права собственности согласно статье 7, подпункт 3, Гражданского кодекса. Собранный материал направляется инициатору розыска для снятия транспортного средства с международного криминального учёта", – рассказали в МВД.

Если инициатор розыска не исполняет запрос, казахстанец в соответствии со статьёй 1 Минской конвенции может обратиться в иностранный суд.

"Приобретая и используя на территории нашей страны автомашины с регистрационным учётом другого государства, вы рискуете в дальнейшем стать жертвами различных преступных схем и в итоге остаться без своего дорогостоящего имущества. При покупке лучше сразу снять машину с учёта в другой стране, завезти в Казахстан с соблюдением всех таможенных норм, поставить здесь на учёт и спокойно ездить", – обратились в ведомстве к автолюбителям.

По данным МВД, самые угоняемые авто в Казахстане – Toyota и Lexus. С начала года более 60 машин этих марок объявлялись в розыск. 85% от этого числа уже нашли и вернули владельцам.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 1 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 15:56
[quote]При покупке лучше сразу снять машину с учёта в другой стране, завезти в Казахстан с соблюдением всех таможенных норм, поставить здесь на учёт и спокойно ездить",/quote]
Так не лучше, так дороже. А еще лучше и дороже брать авто новое и в автосалоне

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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