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Дипломаты нашли пропавшего в Венгрии казахстанца

Просмотров:210 Опубликовано: Сегодня, 16:17
Дипломаты нашли пропавшего в Венгрии казахстанца
Фото из открытых источников
В Министерстве иностранных дел сообщили, что 27-летний казахстанец Канатбек Отебек, пропавший в Венгрии при загадочных обстоятельствах, находится под стражей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"По нему мы выяснили ситуацию. Он также находится под стражей в Венгрии. Полиция обвиняет его в перевозке нелегальных мигрантов. То есть он буквально 1,5 месяца назад получил шенгенскую визу в Казахстане, прилетел в одну из европейских стран и через неделю уже находился на территории Восточной Европы, в том числе в Сербии, Венгрии, Чехии, и по этому маршруту перевозил нелегальных мигрантов", - сказал официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

По данным МИД, казахстанец изначально знал, на какую работу едет.

"Это очень серьезная статья, серьезное обвинение. Поэтому снова обращаюсь к нашим гражданам, которые собираются на работу в Европу: внимательно изучайте, незнание законов страны не освобождает от ответственности. Этому парню мы нашли адвоката, он ведет работу. Родственники знают обо всех событиях. Я думаю, что следствие разберется в том, что будет дальше", - добавил Смадияров.

Ранее сообщалось, что в Венгрии при странных обстоятельствах пропал 27-летний житель Шымкента. За пару дней до исчезновения родные видели его в прямом эфире известного в своих кругах казахстанского блогера в Instagram.


Источник: Tengrinews.kz
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