Дипломаты нашли пропавшего в Венгрии казахстанца

В Министерстве иностранных дел сообщили, что 27-летний казахстанец Канатбек Отебек, пропавший в Венгрии при загадочных обстоятельствах, находится под стражей, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"По нему мы выяснили ситуацию. Он также находится под стражей в Венгрии. Полиция обвиняет его в перевозке нелегальных мигрантов. То есть он буквально 1,5 месяца назад получил шенгенскую визу в Казахстане, прилетел в одну из европейских стран и через неделю уже находился на территории Восточной Европы, в том числе в Сербии, Венгрии, Чехии, и по этому маршруту перевозил нелегальных мигрантов", - сказал официальный представитель МИД Айбек Смадияров.
По данным МИД, казахстанец изначально знал, на какую работу едет.
"Это очень серьезная статья, серьезное обвинение. Поэтому снова обращаюсь к нашим гражданам, которые собираются на работу в Европу: внимательно изучайте, незнание законов страны не освобождает от ответственности. Этому парню мы нашли адвоката, он ведет работу. Родственники знают обо всех событиях. Я думаю, что следствие разберется в том, что будет дальше", - добавил Смадияров.
Ранее сообщалось, что в Венгрии при странных обстоятельствах пропал 27-летний житель Шымкента. За пару дней до исчезновения родные видели его в прямом эфире известного в своих кругах казахстанского блогера в Instagram.
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