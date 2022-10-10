Пропавших при загадочных обстоятельствах двух друзей нашли мертвыми в Павлодарской области

Двух рыбаков, пропавших при странных обстоятельствах на небольшом озере, нашли погибшими в Павлодарской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Полицейские, спасатели и волонтеры завершили поиски пропавших. К сожалению, надежды на то, что мужчины могут быть живы, не оправдались.



О гибели найденных рыбаков сообщили павлодарcкие поисковики.



"Буквально недавно найдены тела обоих мужчин. От лица всей нашей команды выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших", - написали в Instagram волонтеры общественного объединения "Поисковики города Павлодара "Vita".



Эту же информации подтвердили и в полиции.



"10 октября около 14.00 при проведении поисковых мероприятий на озере Кутояксор обнаружены тела двух без вести пропавших рыбаков. На месте работают сотрудники полиции и ЧС. Будут назначены экспертизы, по результатам которых примем процессуальное решение", - прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.



В полиции уточнили, что на месте пропажи рыбаков обнаружили автомобиль УАЗ, принадлежащий одному из мужчин. Во время осмотра в салоне сотрудники нашли документы, деньги, сотовые телефоны и ключи от авто.



"В машине отсутствовала резиновая лодка, но на месте лежали спасательные жилеты", - добавили в ведомстве.



Напомним, по информации волонтеров, два друга пропали 5 октября. Вечером того дня мужчины отправились на рыбалку на озеро Кутояксор. На месте пропажи был обнаружен автомобиль одного из рыбаков. При этом поисковики были озадачены тем, что не могли найти резиновой лодки, которую друзья всегда брали с собой на рыбалку, а также двух спасательных жилетов. Оба пропавших были заядлыми рыбаками.