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Покупательница одним ударом уложила 18-летнюю кассиршу в магазине Караганды

Просмотров:660 Опубликовано: Сегодня, 06:52
Покупательница одним ударом уложила 18-летнюю кассиршу в магазине Караганды
© 5tv.kz
В Караганде 48-летняя местная жительница отделается штрафом, после того как одним ударом уложила 18-летнюю кассиршу на пол в магазине. Об этом говорится в сюжете "5 канала", передает Tengrinews.kz.

Инцидент с участием нетерпеливой покупательницы и кассира произошел в одном из супермаркетов шахтерской столицы и попал на камеру наблюдения.

Как рассказала родственница пострадавшей, девушка в свой короткий перерыв решила купить шоколадку к чаю. Стоявшая за ней женщина поторопила ее в грубой форме, используя нецензурную лексику.

В ответ кассирша успела сказать, что нужно "проще разговаривать", и тут же получила удар в область виска. Девушку некоторое время не могли привести в чувство и поднять на ноги. Она была дезориентирована, чувствовала головокружение, а впоследствии - головную боль.

Медицинская экспертиза установила легкий вред здоровью. Поэтому дело рассмотрят в административном суде, а "покупательнице-боксерше" грозит всего лишь штраф.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Галина63
 Кари (Посетители) Сегодня, 09:03
Какой ужас, взрослая женщина, а если бы убила?
 
 

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