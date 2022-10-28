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Приговорённый к 4 годам заключения бывший вице-министр финансов вышел на свободу через 2,5 месяца

Просмотров:447 Опубликовано: Сегодня, 16:37
Приговорённый к 4 годам заключения бывший вице-министр финансов вышел на свободу через 2,5 месяца
Руслан Енсебаев / Фото с сайта acca.media.kz
Ему заменили наказание штрафом.

Осуждённый на четыре года бывший вице-министр финансов Руслан Енсебаев отделался штрафом и вышел на свободу через 2,5 месяца.

Соответствующее постановление коллегия по уголовным делам столичного суда вынесла ещё 3 декабря 2021 года.

"Приговор районного суда №2 Есильского района Астаны от 23 сентября 2021 года в отношении Енсебаева Руслана Сатбековича изменить. Енсебаеву Р. С. по статье 366, часть 2, УК назначить наказание в виде штрафа, в размере пятидесятипятикратной суммы взятки, в сумме 66 млн тенге", – говорится в постановлении. 

Кроме того, суд учёл 81 день, проведённый Енсебаевым под стражей, таким образом из 66 млн тенге штрафа вычли 945 108 тенге. Деньги он должен был выплатить в течение месяца. Из-под стражи Руслана Енсебаева освободили. 

Напомним, в сентябре прошлого года бывшего вице-министра признали виновным в получении взятки в размере 1,2 млн тенге от Байбосынова и Бұхарбай за победу ТОО "Аль-Фараби Partners" в конкурсе по закупке услуги по информационному сопровождению проектов цифровизации Минфина. Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы.


Источник: Informburo.kz
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Комментарии ( 3 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 18:07
Из этого вывод: воруйте больше, дадут меньше.
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 17:27
Наши мздоимцы и казнокрады действуют по принципу: брать надо столько, чтобы хватило и себе и на возможную оплату штрафов если попадешься.
 
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 freizer (Посетители) Сегодня, 16:49
Ничего не меняется, алга новый Казахстан
 
 

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