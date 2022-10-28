Приговорённый к 4 годам заключения бывший вице-министр финансов вышел на свободу через 2,5 месяца

Осуждённый на четыре года бывший вице-министр финансов Руслан Енсебаев отделался штрафом и вышел на свободу через 2,5 месяца.
Соответствующее постановление коллегия по уголовным делам столичного суда вынесла ещё 3 декабря 2021 года.
"Приговор районного суда №2 Есильского района Астаны от 23 сентября 2021 года в отношении Енсебаева Руслана Сатбековича изменить. Енсебаеву Р. С. по статье 366, часть 2, УК назначить наказание в виде штрафа, в размере пятидесятипятикратной суммы взятки, в сумме 66 млн тенге", – говорится в постановлении.
Кроме того, суд учёл 81 день, проведённый Енсебаевым под стражей, таким образом из 66 млн тенге штрафа вычли 945 108 тенге. Деньги он должен был выплатить в течение месяца. Из-под стражи Руслана Енсебаева освободили.
Напомним, в сентябре прошлого года бывшего вице-министра признали виновным в получении взятки в размере 1,2 млн тенге от Байбосынова и Бұхарбай за победу ТОО "Аль-Фараби Partners" в конкурсе по закупке услуги по информационному сопровождению проектов цифровизации Минфина. Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы.
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