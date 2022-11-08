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Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект

Просмотров:801 Опубликовано: Сегодня, 10:52
Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
Иллюстративное фото
Мигранты могут изучать язык на базе учебно-методических центров "Тіл" при акиматах.

Правительство Казахстана подготовило новый закон, согласно которому не знающим государственный язык не будут давать гражданство. Об этом сообщил премьер-министр Алихан Смаилов в своём ответе на депутатский запрос. 

"На сегодняшний день подготовлены поправки в Закон "О гражданстве Республики Казахстан", согласно которым незнание государственного языка, основ истории и национального законодательства будут считаться дополнительным основанием для отказа в получении гражданства или его восстановления, а также поправки, нацеленные на предупреждение фактов двойного гражданства", – сказал глава правительства.

Алихан Смаилов отметил, что правительство принимает всесторонние меры по предотвращению миграционного кризиса и защите национальных интересов страны. 

"В рамках контроля соблюдения требований законодательства Министерство информации и общественного развития на постоянной основе проводит мониторинг СМИ, интернет-ресурсов и социальных сетей с точки зрения выявления и блокировки сепаратистских и разжигающих межнациональную рознь публикаций. По выявленным фактам были отправлены предупредительные письма 231 владельцу интернет-ресурсов и вынесены 11 определений. Более 200 владельцев интернет-ресурсов убрали незаконные материалы самостоятельно", – говорится в ответе премьер-министра на депутатский запрос.


Источник: Informburo.kz
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Комментарии ( 6 )

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-1
  • shurik_kz11
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AnnaK. (Посетители) Сегодня, 12:44
А если родился в Казахстане, но не знаешь казахского, гражданство будут отбирать? Когда я была подростком, казахского не знали даже мои подруги-казашки.
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 12:20
Erlan84,
не во всех
 
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  • shurik_kz11
 КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 12:03
Argallo, причем тут отток специалистов.
Нормальная практика, на самом деле.
Никто же у вас не отбирает гражданство из-за незнания языка. Но и получить теперь не смогут, не зная язык. Но, выучить, для получения гражданства - можно, и не 4 год, за пол года можно подготовиться к экзамену.
Не нужно мешать все в кучу, отток, гражданство, специалисты. Никто никуда не уедет, если такую норму ввести...
 
-2
  • NASA
  • shurik_kz11
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Argallo (Посетители) Сегодня, 11:58
Такой бред. Это отток специалистов, работников, налогов. Выбывающих сразу станет в несколько раз выше, чем приезжающих и пойдет скат в аульский век. Тратить 4 года на изучение языка мало кто будет. Его можно уже разговорно на месте выучить. Кто эту чушь придумал дурак не смотрящий в будущее.
 
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  • shurik_kz11
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 11:51
и вызовет скорее всего небывалый всплеск коррупции.....
 
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 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 11:10
ну и правильно! во всех странах такая практика
 
 

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