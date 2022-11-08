Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект

Мигранты могут изучать язык на базе учебно-методических центров "Тіл" при акиматах.



Правительство Казахстана подготовило новый закон, согласно которому не знающим государственный язык не будут давать гражданство. Об этом сообщил премьер-министр Алихан Смаилов в своём ответе на депутатский запрос.



"На сегодняшний день подготовлены поправки в Закон "О гражданстве Республики Казахстан", согласно которым незнание государственного языка, основ истории и национального законодательства будут считаться дополнительным основанием для отказа в получении гражданства или его восстановления, а также поправки, нацеленные на предупреждение фактов двойного гражданства", – сказал глава правительства.



Алихан Смаилов отметил, что правительство принимает всесторонние меры по предотвращению миграционного кризиса и защите национальных интересов страны.



"В рамках контроля соблюдения требований законодательства Министерство информации и общественного развития на постоянной основе проводит мониторинг СМИ, интернет-ресурсов и социальных сетей с точки зрения выявления и блокировки сепаратистских и разжигающих межнациональную рознь публикаций. По выявленным фактам были отправлены предупредительные письма 231 владельцу интернет-ресурсов и вынесены 11 определений. Более 200 владельцев интернет-ресурсов убрали незаконные материалы самостоятельно", – говорится в ответе премьер-министра на депутатский запрос.