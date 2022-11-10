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"Неопытная молодежь" - Жаксылыков о проигравших миллионы в казино военных

Просмотров:294 Опубликовано: Сегодня, 08:42
"Неопытная молодежь" - Жаксылыков о проигравших миллионы в казино военных
Фото из открытых источников
Министр обороны Руслан Жаксылыков прокомментировал ситуацию с военными, которые оказались в числе чиновников, проигравших в казино более 500 миллионов тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам министра, по каждому из них назначено служебное расследование.

"Там есть количество военнослужащих, не сотрудников, а военнослужащих военных сил. По каждому из них сейчас назначено служебное расследование. И исходя из заключения расследования, я буду принимать решение по продолжению дальнейшей службы. Но давайте сначала проведем расследование", - прокомментировал министр в кулуарах заседания Сената.

При этом глава ведомства пояснил, что "это средний состав военнослужащих", "неопытная молодежь".

"У нас все есть, служебное расследование ведется. Это средний состав военнослужащих. Высшего нет. Вы знаете, высшему составу некогда, потому что мы все время находимся в поле, работаем. (...) Суммы по нашим военнослужащим небольшие. Где-то молодежь неопытная", - добавил Руслан Жаксылыков.

Напомним, что проигравших 507 миллионов тенге в казино чиновников проверит Агентство по делам госслужбы.

Ранее прокуратура Алматинской области провела проверку и выявила, что 305 казахстанских чиновников потратили в казино 507 миллионов тенге. Отмечалось, что прокуроры проверили деятельность казино и залов игровых автоматов и установили 305 госслужащих из разных регионов, которые посещали эти заведения в период работы на государственной службе. На азартные игры они потратили 507 миллионов тенге.


Источник: Tengrinews.kz
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