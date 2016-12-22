С 1 января 2017 года вступят в силу новые Правила выдачи виз для въезда на территорию РК

Одним из важных нововведений станет передача полномочий по оформлению приглашений от юр и физ лиц на въезд иностранцев в РК в ведение МВД РК.



Министр иностранных дел Ерлан Идрисов провел расширенный брифинг о принятии новых Правил оформления приглашений и выдачи виз Республики Казахстан для иностранных граждан с участием первого заместителя министра внутренних дел Марата Демеуова, представителей дипломатического корпуса, деловых кругов, казахстанских и зарубежных СМИ, сообщает пресс-служба МИД РК.



Целью принятия новых Правил является усовершенствование и упрощение существующего порядка выдачи виз с учетом современных международных реалий в области миграционной и визовой политики, изменений в национальном законодательстве, а также упорядочение процедуры въезда иностранных граждан на территорию Республики Казахстан.



Е. Идрисов подробно рассказал о нововведениях и отметил, что новая редакция Правил является одним из ключевых компонентов комплекса мероприятий по созданию удобного, прозрачного и благоприятного визового режима для иностранных граждан, бывших соотечественников, этнических казахов и улучшению инвестиционного климата в стране, направленного на привлечение иностранных инвестиций, поездок в Казахстан частных и деловых лиц.



«Мы стремились создать простые, понятные, современные и удобные правила, исходя из интересов наших граждан, активно взаимодействующих с зарубежными партнерами, и граждан иностранных государств, интересующихся Казахстаном. Убежден, что это откроет дополнительные возможности деловому сообществу для налаживания сотрудничества с внешним миром и облегчит контакты граждан нашей страны с иностранными партнерами в различных сферах», – отметил министр.



Одним из важных нововведений глава внешнеполитического ведомства назвал передачу полномочий по оформлению приглашений от юридических и физических лиц на въезд иностранцев в Казахстан в ведение Министерства внутренних дел Казахстана. «Результатом этого станет существенное облегчение процесса оформления приглашений, так как он будет осуществляться не только в Астане и Алматы, но и во всех областных центрах в подразделениях миграционной полиции», – сказал Е. Идрисов.



М. Демеуов, в свою очередь, подчеркнул, что сотрудники МВД РК прошли соответствующее обучение и готовы работать по новым Правилам.



Вместе с тем, Министерство иностранных дел продолжит оформление приглашений от внешнеполитических ведомств, дипломатических и консульских учреждений иностранных государств, а также международных организаций и их представительств.



В соответствии с новыми Правилами, визы будут подразделяться на 3 типа (ранее 14): «А» – дипломатическую, служебную и инвесторскую; «В» – для краткосрочного пребывания; «С» – для долгосрочного пребывания. Будут также модифицированы категории и кратности выдаваемых виз, перечень необходимых документов для приглашения будет сведен к минимуму.



Изменения также затронули визы для семей иностранных дипломатов, аккредитованных в Казахстане, учебные визы, визы для лиц, работающих в Международном финансовом центре «Астана» и др.







