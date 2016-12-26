Лидеры стран ЕАЭС подписали новую редакцию Таможенного кодекса Союза. Свои подписи под документом поставили президент РФ Владимир Путин, президент Киргизии Азмазбек Атамбаев, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Армении Серж Саргсян.



Таможенный кодекс Евразийского экономического союза придет на смену Таможенному кодексу Таможенного союза, принятому в 2009 году. Документ призван заложить необходимые основы для перехода к единому таможенному регулированию в рамках Евразийского экономического союза.



В новый кодекс, работа над которым велась на протяжении трех лет, заложены новые подходы к информатизации таможенных операций, вводится более удобный для бизнеса алгоритм взаимодействия с госорганами, минимизирующий бумажный документооборот и физический контакт участников внешнеэкономической деятельности с должностными лицами. Кроме того, максимально унифицируются таможенные операции для всех стран союза.



Со вступлением нового документа в силу ЕЭК будет определять верхние стоимостные и весовые пороги беспошлинной торговли, единые для всех стран. Стороны же по своему усмотрению смогут устанавливать более низкие нормы беспошлинного ввоза на национальном уровне в отношении товаров, перемещаемых посредством международных почтовых отправлений, а также экспресс-перевозчиками.



Члены союза договорились, что через год после вступления в силу нового Таможенного кодекса, в 2018 году, начнется постепенное снижение порога беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет- магазинов в страны ЕАЭС. Первое снижение - это €500 в 2018 г. Сверх нормы в €500 предусмотрен платеж в размере 30%, но не менее 4 евро за 1 кг. По истечении двух лет с момента вступления в силу кодекса предусмотрено снижение до €200, сверх этого - уплата 15%, но не менее €2 за 1 кг.



Предполагается, что Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 июля 2017 года.