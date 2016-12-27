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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

До 27 тысяч новых слов появится в казахском языке

Просмотров:170 Опубликовано: Сегодня, 05:08
До 27 тысяч новых слов появится в казахском языке
За 25 лет изменены названия более тысячи 300 сел, 6 городов и почти 8 тысяч улиц.
В казахском языке появится до 27 тысяч новых терминов. Об этом на заседании республиканского совета "Мирас" в центральном аппарате партии "Нұр Отан" рассказала вице-министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, сообщает телеканал "Астана".

По данным Райымкуловой, над созданием терминов несколько лет работает ономастическая комиссия. С момента независимости она утвердила 18 тысяч новых слов. В следующем году эту цифру планируется довести до 30 тысяч. Во время работы над терминологией специалисты заимствуют слова из английского и французского языков.

Кроме того, эксперты занимаются переименованием улиц и населенных пунктов. За 25 лет изменены названия более тысячи 300 сел, 6 городов и почти 8 тысяч улиц. Сейчас ономастическая комиссия работает над переименованием около сотни железнодорожных станций в Казахстане.

Тем не менее, некоторые члены совета "Мирас" оказались недовольны работой ономастической комиссии. По их словам, многие вопросы специалисты по терминологии решать не успевают. Поэтому было предложено создать подобную комиссию при всех министерствах и ведомствах.
Источник: tengrinews.kz
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