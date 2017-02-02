Эксперт рассказал, почему в Конституции хотят заменить слова "граждане Казахстана" на "каждый"

Директор Института законодательства РК пояснил суть вносимых изменений в Конституцию РК, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.



Ранее в Сети появилось видео. Его авторы обращают внимание на предлагаемые поправки в 26 статью Конституции.



Так, в первом пункте статьи 26 сказано: "Граждане Казахстана могут иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество" (авторы видеоролика отнесли к имуществу и земли). В свою очередь разработчики законопроекта предлагают заменить слова "Граждане Казахстана" на слово "Каждый".



"То есть речь идет о том, что "каждый", как это сформулировано в новом проекте закона, по сути, землей может владеть не только гражданин Казахстана, но и каждый гражданин, независимо от гражданства", - отмечают авторы распространяемого видеоролика.

иректор Института законодательства РК Аслан Тукиев подтвердил, что такие поправки вносятся.



По его словам, вносимые поправки в статью 26 Конституции приводят в соответствие со всеми нормами действующей Конституции. Юрист считает, что не стоит опасаться того, что с принятием данных поправок иностранцы завладеют всеми землями в Казахстане.



"Во-первых, нужно четко понимать, что статья 26 Конституции регулирует конституционно-правовой режим защиты права собственности на имущество, то есть на любой предмет окружающего мира. Из-за действующей редакции первого пункта статьи 26 Конституции может показаться, что гарантируется право собственности на, к примеру, купленный им в Казахстане велосипед, только в отношении гражданина РК. Указаний на иностранцев и лиц без гражданства пункт первый статьи 26 Конституции не содержит. Вместе с тем, пункт 4 статьи 12 гласит, что иностранцы и лица без гражданства пользуются в Республике правами и свободами, а также несут обязанности, установленные для граждан, если иное не предусмотрено Конституцией или законами. Соответственно, такая ситуация для общего режима пользования имуществом выглядит не совсем адекватной. Именно поэтому такие предложения включены в проект", - пояснил Аслан Тукиев.



По вопросу защиты Конституцией права собственности на землю Аслан Тукиев пояснил, что данный вопрос необходимо рассматривать в контексте содержания статьи 6 Конституции. Согласно этой статье земля может находиться также в частной собственности только в случаях, прямо предусмотренных законом.



Он напомнил, что предлагаемые поправки сохраняют в статье 26 указания на термин "законно приобретенное имущество". То есть земля, к примеру, должна быть приобретена законно, чтобы право собственности на нее защищалось Конституцией.



"В 2016 году по так называемому земельному вопросу заседала специальная комиссия. Соответствующие запреты и мораторий нашли свое отражение в форме законопроекта о внесении изменений в Земельный кодекс. В этом вопросе мы должны обращаться именно к Земельному кодексу РК. А в Земельном кодексе уже, в принципе, этот вопрос урегулирован", - пояснил Аслан Тукиев.



"Вы априори эту землю приобрести вне рамок требований Земельного кодекса не сможете. И, соответственно, Конституция в этом случае не будет вас защищать. Здесь вопрос именно в формулировке законно приобретенного имущества. Эта формулировка была и осталась.



Если у граждан нашей страны есть опасения и недоверие к устойчивости и юридической силе Земельного кодекса, желание закрепить запрет на уровне Конституции, то необходимо говорить о целесообразности внесения такого запрета в статью 6 Конституции. Так будет правильнее, нежели в статью 26 Конституции", - выразил мнение директор Института законодательства РК.



Аслан Тукиев отметил, что данные поправки будут обсуждаться среди населения.



"Если люди поддержат в ходе обсуждения и дадут иные предложения или иную редакцию, рабочая группа рассмотрит. И потом уже будут какой-то вывод делать. Но это уже епархия законодателей", - резюмировал Тукиев.



Напомним, в декабре 2016 года Глава государства подписал закон РК "О внесении изменений в закон РК от 30 июня 2016 года "О приостановлении действия отдельных норм Земельного кодекса РК и введении в действие закона РК от 2 ноября 2015 года "О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Казахстан". Законом до 2021 года продлен мораторий на применение отдельных норм земельного законодательства.