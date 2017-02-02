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Эксперт рассказал, почему в Конституции хотят заменить слова "граждане Казахстана" на "каждый"

Просмотров:2201 Опубликовано: Вчера, 20:07
Эксперт рассказал, почему в Конституции хотят заменить слова "граждане Казахстана" на "каждый"
Аслан Тукиев отметил, что данные поправки будут обсуждаться среди населения.
Директор Института законодательства РК пояснил суть вносимых изменений в Конституцию РК, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Ранее в Сети появилось видео. Его авторы обращают внимание на предлагаемые поправки в 26 статью Конституции.

Так, в первом пункте статьи 26 сказано: "Граждане Казахстана могут иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество" (авторы видеоролика отнесли к имуществу и земли). В свою очередь разработчики законопроекта предлагают заменить слова "Граждане Казахстана" на слово "Каждый".

"То есть речь идет о том, что "каждый", как это сформулировано в новом проекте закона, по сути, землей может владеть не только гражданин Казахстана, но и каждый гражданин, независимо от гражданства", - отмечают авторы распространяемого видеоролика.
иректор Института законодательства РК Аслан Тукиев подтвердил, что такие поправки вносятся.

По его словам, вносимые поправки в статью 26 Конституции приводят в соответствие со всеми нормами действующей Конституции. Юрист считает, что не стоит опасаться того, что с принятием данных поправок иностранцы завладеют всеми землями в Казахстане.

"Во-первых, нужно четко понимать, что статья 26 Конституции регулирует конституционно-правовой режим защиты права собственности на имущество, то есть на любой предмет окружающего мира. Из-за действующей редакции первого пункта статьи 26 Конституции может показаться, что гарантируется право собственности на, к примеру, купленный им в Казахстане велосипед, только в отношении гражданина РК. Указаний на иностранцев и лиц без гражданства пункт первый статьи 26 Конституции не содержит. Вместе с тем, пункт 4 статьи 12 гласит, что иностранцы и лица без гражданства пользуются в Республике правами и свободами, а также несут обязанности, установленные для граждан, если иное не предусмотрено Конституцией или законами. Соответственно, такая ситуация для общего режима пользования имуществом выглядит не совсем адекватной. Именно поэтому такие предложения включены в проект", - пояснил Аслан Тукиев.

По вопросу защиты Конституцией права собственности на землю Аслан Тукиев пояснил, что данный вопрос необходимо рассматривать в контексте содержания статьи 6 Конституции. Согласно этой статье земля может находиться также в частной собственности только в случаях, прямо предусмотренных законом.

Он напомнил, что предлагаемые поправки сохраняют в статье 26 указания на термин "законно приобретенное имущество". То есть земля, к примеру, должна быть приобретена законно, чтобы право собственности на нее защищалось Конституцией.

"В 2016 году по так называемому земельному вопросу заседала специальная комиссия. Соответствующие запреты и мораторий нашли свое отражение в форме законопроекта о внесении изменений в Земельный кодекс. В этом вопросе мы должны обращаться именно к Земельному кодексу РК. А в Земельном кодексе уже, в принципе, этот вопрос урегулирован", - пояснил Аслан Тукиев.

"Вы априори эту землю приобрести вне рамок требований Земельного кодекса не сможете. И, соответственно, Конституция в этом случае не будет вас защищать. Здесь вопрос именно в формулировке законно приобретенного имущества. Эта формулировка была и осталась.

Если у граждан нашей страны есть опасения и недоверие к устойчивости и юридической силе Земельного кодекса, желание закрепить запрет на уровне Конституции, то необходимо говорить о целесообразности внесения такого запрета в статью 6 Конституции. Так будет правильнее, нежели в статью 26 Конституции", - выразил мнение директор Института законодательства РК.

Аслан Тукиев отметил, что данные поправки будут обсуждаться среди населения.

"Если люди поддержат в ходе обсуждения и дадут иные предложения или иную редакцию, рабочая группа рассмотрит. И потом уже будут какой-то вывод делать. Но это уже епархия законодателей", - резюмировал Тукиев.

Напомним, в декабре 2016 года Глава государства подписал закон РК "О внесении изменений в закон РК от 30 июня 2016 года "О приостановлении действия отдельных норм Земельного кодекса РК и введении в действие закона РК от 2 ноября 2015 года "О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Казахстан". Законом до 2021 года продлен мораторий на применение отдельных норм земельного законодательства.
Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 12 )

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  • Ну Ну
  • largeman
 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 08:18
Бедная наша конституция... Один у тебя гарант, да и тот часто болеет и старенький... crazy
 
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  • Ну Ну
 Posetitel (Посетители) Сегодня, 08:09
После этого в законопроект поступает предложение заменить слово "Каждый" на ЭЙ ТЫ !!!
 
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  • .....
  • Ну Ну
 Aktauskaya pravda (Посетители) Сегодня, 08:06
Конституция РК, стала не документом Государственного масштаба, а каким то уставом АО"Нур" в котором хочешь поменяй, хочешь не меняй.
Хотя в Конституций РК. первым идет слово- Мы народ Казахстана.
объединенный общей исторической судьбой,
созидая государственность на исконной казахской земле,
сознавая себя миролюбивым гражданским обществом,
приверженным идеалам свободы, равенства и согласия,
желая занять достойное место в мировом сообществе,
осознавая свою высокую ответственность
перед нынешним и будущими поколениями,
исходя из своего суверенного права,
принимаем настоящую Конституцию.
 
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  • .....
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 07:35
Цитата: Пиночет
Твои 2 на 1.5 на 1.80

Это тоже не гарантированно. lol Вовсе не гарантированно, нет теперь мест и цена за вечное пристанище только растёт. Таки можно не беспокоиться и я осознаю,моего нет.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ПетровичЪ.
 Пиночет (Посетители) Сегодня, 07:25
Цитата: ПетровичЪ.
где моё и кто даст?

Твои 2 на 1.5 на 1.80 тебе государство если что выделит. Остальное не твое. И не мое. Оно ихнее
 
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  • Валерий_М
  • Краснов
  • Пиночет
 ПетровичЪ. (Посетители) Вчера, 23:16
То есть речь идет о том, что "каждый
Каждый и это значит,что я blind и где моё и кто даст?
 
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  • Ну Ну
  • Маривана
  • Пиночет
  • ПетровичЪ.
  • largeman
 tolk (Посетители) Вчера, 22:01
Ну Ну,
Сайт на котором была создана петиция против регистрации по месту жительства заблокировали. И по этому вопросу народ ничего не сможет сделать.
Президент в своей речи об изменениях по земле не сказал ни слова. А про распределение полномочий никому не интересно.
 
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  • Ну Ну
  • MIZZIA
  • Валерий_М
  • largeman
 kk13 (Посетители) Вчера, 21:52
Чистейший блеф!!! Законы завтра примут наши умные депутаты согласно Конституций! Земля ,а это должна быть именно подчеркнуто! А не велик или килограмм яблок , старенький ОКА!
Если гражданин вдруг захочет поменять гражданство то он должен безвозмездно оставить эту НАШУ землю государству!!!
 
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  • Краснов
  • MIZZIA
  • Валерий_М
  • Маривана
  • largeman
 tolk (Посетители) Вчера, 21:51
Кто то сильно давит, если ему так необходимо продать земли!
 
-1
  • manwyk
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 Пиночет (Посетители) Вчера, 21:39
Значит все таки продадут китайцам.
Какой дальновидный у нас Президент
 
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