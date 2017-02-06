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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Комитет по делам религий прокомментировал заявление имама о хиджабах в школах

Просмотров:893 Опубликовано: Вчера, 20:11
Комитет по делам религий прокомментировал заявление имама о хиджабах в школах
Фото с сайта zakon.kz
Недавно Министерство образования и науки, Министерство по делам религий и гражданского общества, Генеральная прокуратура, а также Духовное управление мусульман Казахстана официально заявили о необходимости для всех учащихся средних школ соблюдать требования к форме ношения одежды установленного приказом Министерства образования и науки РК, то есть ученикам средних школ не разрешается ношение головных уборов и платков в школах.

По сообщениям некоторых СМИ, на днях главный имам Актюбинской области Толеби Оспан заявил, что преподаватели, требующие соблюдения правил внутреннего распорядка и не допускающие ношения религиозной атрибутики (хиджабов) в средних учебных заведениях, являются «малограмотными». За комментариями в отношении его высказывания мы обратились к председателю Комитета по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества Галыму Шойкину.

- Галым Нурмагамбетович, какова позиция уполномоченного государственного органа в сфере религиозной деятельности и гражданского общества по этому вопросу? Как Вы считаете, может ли имам мечети в своей речи допускать такие выражения?

- Во-первых, хотел бы отметить, что в конце прошлого года Правительство страны в лице министерств образования и науки, юстиции, по делам религий и гражданского общества, а также Генеральной прокуратуры выразило свою четкую позицию о необходимости и законности требований государства по соблюдению учащимися учреждений среднего образования установленной формы одежды, исключающей ее религиозный характер. Родители обязаны обеспечить получение ребенком обязательного среднего образования, а также выполнять правила, определенные уставом организации образования.

Во-вторых, определение формы одежды в светских учреждениях среднего образования не входит в компетенцию Духовного управления мусульман Казахстана. При этом, в соответствии с законодательством нашей страны, никто не имеет права по мотивам религиозных убеждений призывать граждан отказываться от исполнения обязанностей и требований, предусмотренных Конституцией и законами страны.

В-третьих, что касается оценки имамом уровня образования преподавателей учебных заведений нашей страны, то считаю ее некорректной.

Именно на преподавателей и учителей учебных заведений сегодня ложится большая ответственность за всестороннее развитие и воспитание молодых граждан многоконфессионального и многоэтничного Казахстана. В этой связи их требования в отношении соблюдения утвержденных приказом министра образования и науки, регламентирующих форму одежды учащихся, являются обоснованными и обязательными к выполнению.
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 16 )

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manwyk (Посетители) Вчера, 23:56
Тот,кто не уважает общество,в котором живёт и носит хиджабы,трусы на выпуск,голые пупки,они все одним миром мазаны.Это бунтари,которые положили на всех.С той только разницей,что голые пупки никого не заставляют ходить голыми пупками и не взрывают за отказ исповедовать культ голых пупков.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • .....
  • rustam240577
 Thornhill (Посетители) Вчера, 23:15
Религия создана для того чтобы командовать людьми и жить за их счёт вешая лапшу. Так мозг пудрят самоубийцам смертникам, что те взрывают себя! А сколько квартир отобрали у этих фанатиков?
В любое религиозное заведение просят, а иной раз и требуют приносить деньги!
Лично я не кормлю этих лапшистов. Евреи придумали Иесуса и вешают лапшу всему миру!
То что с детей в школе требуют, это не правильно!
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Вчера, 22:52
Жалпы діни киімдерді мектептерде кигізбеуге тырысу керек. Мектеп пен діни киімдер екі бөлек дүние...
 
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  • Ну Ну
  • .....
  • Мимоза
 ПетровичЪ. (Посетители) Вчера, 22:23
Цитата: maco
Дутые проблемы киты платки

Легко говорить пока тебя это не коснулось,хосподин экономист.
 
-2
  • .....
  • Мимоза
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maco (Посетители) Вчера, 22:17
Дутые проблемы киты платки итд.....
Экономику надо поднимать.
 
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  • .....
 ПетровичЪ. (Посетители) Вчера, 22:17
Цитата: .....
(за религиозного никогда замуж не отдам)..

Это наше с тобой право,честно скажу,заходил три раза в церковь во время богослужения(одурманивания),мне стало плохо от дыма и монотонности,заходил в мечеть и не понял ничего. Лучше уж я буду так как я сам считаю и не как по другому. У меня есть дорогущее распятие,мне оно не нужно,но и не продал бабка жены нас благословляла этой иконой,детям достанется, они пихнут барыгам lol они не я.
 
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  • Пиночет
  • Швейк
  • gay_severin
  • ПетровичЪ.
 ..... (Посетители) Вчера, 21:34

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против религиозного образования в школах, выступая в рамках «Большого разговора с президентом», который продолжается сейчас в Минске. «Я не против православия, католицизма, мусульманства: вы знаете мою позицию — где вы, там и я,— уточнил президент Белоруссии.— Но когда мы учились в школе, нам рассказывали, откуда в лампочке свет, мы знали, что туда нельзя совать пальцы — убьет!».

При этом господин Лукашенко рассказал, что как-то застал своего 12-летнего сына Николая за чтением молитвы вслух. «Я не понял, то ли это Библия, то ли Тора, то ли Коран,— сказал президент Белоруссии.— Я попросил его показать книжку, которую он читает, и что бы вы думали? Это учебник литературы! И это занимает там половину книжки. Я спросил его — ты хоть что-нибудь понял? Пацаненку 12 лет!»— возмутился он. При этом Николай, по словам Александра Лукашенко, ответил, что это знание, возможно, и не пригодится ему в жизни.

«Зачем же вы тащите десятилетним детям то, что они не воспринимают и не хотят воспринимать? У нас светское образование»,— заявил Александр Лукашенко, добавив, что, по его мнению, намного важнее привлечь детей к занятию спортом.
 
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  • manwyk
  • ПетровичЪ.
  • Мимоза
  • rustam240577
 ..... (Посетители) Вчера, 21:24
я вот в своей семье категорически против,что бы внуков крестили в младенчестве пока они за себя постоять не могут,вот когда вырастут пусть хоть лоб об крест расшибут,а сейчас нехрен детей ломать религией.
полностью поддерживаю !!! я атеист и своим детям даю самые объективные знания, объясняю кем, когда и зачем были придуманы все основные религии (если кто-то считает их самобытными, - разочарую, эта религиозная история, по управлению людьми, существует более 5.000лет).. обьясняю, какие цели преследует и христианство и ислам в наше время, какие для этого используются средства и для чего правительства тех или иных стран используют этот эффективнейший метод управления массами.. НО ЕСЛИ МОИ ДЕТИ В ОСОЗНАННОМ ВОЗРАСТЕ ПРИДУТ К РЕЛИГИИ - я не буду против, одно условие - что эту религию не принесут их будущие мужья и жены (за религиозного никогда замуж не отдам)..
 
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  • Thornhill
 ПетровичЪ. (Посетители) Вчера, 21:16
Цитата: Пиночет
Разговоры на них не действуют.

От нас это не зависит в целом,но я вот в своей семье категорически против,что бы внуков крестили в младенчестве пока они за себя постоять не могут,вот когда вырастут пусть хоть лоб об крест расшибут,а сейчас нехрен детей ломать религией.
 
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  • Странник
  • Mestnyi
 Пиночет (Посетители) Вчера, 21:05
Цитата: ПетровичЪ.
От таких учителей детей надо переводить в другую школу

Школы закончатся быстрее, чем ребенок доучится.
Государство должно уже не работать в этом направлении, а реально бороться за свое будущее.
Разговоры на них не действуют.
 
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