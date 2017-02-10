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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Что грозит казахстанцам за распространение интимных фото в интернете

Просмотров:26 Опубликовано: Сегодня, 20:52
Что грозит казахстанцам за распространение интимных фото в интернете
Фото с сайта zakon.kz
Распространение интимных фотографий в Интернете может рассматриваться законодательством РК как мелкое хулиганство или нарушение неприкосновенности частной жизни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщило в ответе на официальный запрос агентства Министерство внутренних дел РК, это зависит от того, кто именно разослал фотографию. За публикацию собственного снимка в соцсетях грозит наказание в виде штрафа в размере 10 МРП либо административный арест до 10 суток.

Согласно статье 434 Кодекса об административных правонарушениях РК, за повторное нарушение в течение года налагается административный арест сроком до 15 суток. При этом административный арест за такой проступок не может применяться к некоторым гражданам. Среди них беременные, воспитывающие детей в возрасте до 14 лет женщины, дети до 18 лет, инвалиды 1 и 2 групп, а также женщины старше 58 лет и мужчины старше 63 лет. В случае, если фото опубликовали третьи лица, то им грозит лишение свободы сроком до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет или без такового.

Нарушение считается таковым, если снимок был добыт с использования своего служебного положения или специальных технических средств, перехвата или взлома с целью извлечь выгоду (статья 147 Уголовного кодекса РК).

Напомним, на 22 690 тенге недавно была оштрафована астанчанка, чья фотография, на которой она изображена обнаженной, попала в Сеть. Суд назвал ее действия выражающими неуважение к окружающим и нарушающими общественный порядок. Сама девушка призналась, что фото по ошибке распространил ее молодой человек.
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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Пиночет (Посетители) Сегодня, 21:07
Давайте палками на площади бить тех, кто на море в купальнике?
 
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Хорк Юсуи (Посетители) Сегодня, 21:03
Бодибилгергшей вообще на курятникMy Webpage. lol
 
 

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