Что грозит казахстанцам за распространение интимных фото в интернете

Распространение интимных фотографий в Интернете может рассматриваться законодательством РК как мелкое хулиганство или нарушение неприкосновенности частной жизни, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Как сообщило в ответе на официальный запрос агентства Министерство внутренних дел РК, это зависит от того, кто именно разослал фотографию. За публикацию собственного снимка в соцсетях грозит наказание в виде штрафа в размере 10 МРП либо административный арест до 10 суток.



Согласно статье 434 Кодекса об административных правонарушениях РК, за повторное нарушение в течение года налагается административный арест сроком до 15 суток. При этом административный арест за такой проступок не может применяться к некоторым гражданам. Среди них беременные, воспитывающие детей в возрасте до 14 лет женщины, дети до 18 лет, инвалиды 1 и 2 групп, а также женщины старше 58 лет и мужчины старше 63 лет. В случае, если фото опубликовали третьи лица, то им грозит лишение свободы сроком до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет или без такового.



Нарушение считается таковым, если снимок был добыт с использования своего служебного положения или специальных технических средств, перехвата или взлома с целью извлечь выгоду (статья 147 Уголовного кодекса РК).



Напомним, на 22 690 тенге недавно была оштрафована астанчанка, чья фотография, на которой она изображена обнаженной, попала в Сеть. Суд назвал ее действия выражающими неуважение к окружающим и нарушающими общественный порядок. Сама девушка призналась, что фото по ошибке распространил ее молодой человек.