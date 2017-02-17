Сагинтаев взял на личный контроль ход расследования трагедии в Жамбылской области

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев 17 февраля заслушал отчеты министров обороны и внутренних дел по факту трагедии в Жамбылской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт премьера Primeminister.kz.



Министр обороны РК Сакен Жасузаков доложил о принимаемых мерах по проведению поисково-спасательных работ на месте происшествия. Уполномоченным органом начато досудебное расследование. Отмечается, что в воинской части работают сотрудники таразского гарнизона.



Премьер-министр поручил создать правительственную комиссию для расследования трагедии. Министру обороны Сакену Жасузакову поручено вылететь на место происшествия. Ход расследования взят на личный контроль Сагинтаева.



Напомним, в ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, проходивших в ущелье Коксай Жамбылской области, произошел внезапный сход снежной лавины. Семь военнослужащих погибли. В настоящее время поисково-спасательные работы в ущелье Коксай завершены. В поисковых мероприятиях были задействованы военнослужащие Вооруженных Сил, оперативная группа ДЧС Жамбылской области, военнослужащие Пограничной службы со спецтехникой. Постановлением премьер-министра страны создана комиссия под руководством министра обороны.