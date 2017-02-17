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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сагинтаев взял на личный контроль ход расследования трагедии в Жамбылской области

Просмотров:423 Опубликовано: Сегодня, 20:21
Сагинтаев взял на личный контроль ход расследования трагедии в Жамбылской области
Фото Tengrinews
Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев 17 февраля заслушал отчеты министров обороны и внутренних дел по факту трагедии в Жамбылской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт премьера Primeminister.kz.

Министр обороны РК Сакен Жасузаков доложил о принимаемых мерах по проведению поисково-спасательных работ на месте происшествия. Уполномоченным органом начато досудебное расследование. Отмечается, что в воинской части работают сотрудники таразского гарнизона.

Премьер-министр поручил создать правительственную комиссию для расследования трагедии. Министру обороны Сакену Жасузакову поручено вылететь на место происшествия. Ход расследования взят на личный контроль Сагинтаева.

Напомним, в ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, проходивших в ущелье Коксай Жамбылской области, произошел внезапный сход снежной лавины. Семь военнослужащих погибли. В настоящее время поисково-спасательные работы в ущелье Коксай завершены. В поисковых мероприятиях были задействованы военнослужащие Вооруженных Сил, оперативная группа ДЧС Жамбылской области, военнослужащие Пограничной службы со спецтехникой. Постановлением премьер-министра страны создана комиссия под руководством министра обороны.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • Ну Ну
 Пиночет (Посетители) Сегодня, 20:44
Цитата: Ну Ну
Зачем было их загонять в ущелье в такую снежную погоду

Безголовые командиры.
Два года назад решили, что БТР корабль, четверых сгубили. Теперь здесь в войнушки поиграли.
Нам врага с такими командирами не надо.
 
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trump (Посетители) Сегодня, 20:33
в ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678

Что за часть, кто в курсе? Не спецура хоть?
 
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  • Пиночет
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 20:29
Иманды болсын

Зачем было их загонять в ущелье в такую снежную погоду
 
 

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