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Ученые нашли способ замедлить старение

Просмотров:180 Опубликовано: Сегодня, 21:00
Ученые нашли способ замедлить старение
По оценке ученых, "лекарство от старости" может появиться в аптеках уже через два-три года.
Ученые из МГУ (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова) совместно с исследователями из Стокгольмского университета получили вещество, замедляющее старение, сообщает Lenta.ru.

Согласно пресс-релизу, полученному редакцией издания, биологи использовали генетически модифицированных мышей. В их ДНК была внесена мутация, повышающая скорость накопления мутаций в геноме митохондрий. Это приводит к ускоренному старению и ранней смерти. Опытной группе животных, чей возраст достиг ста дней, давали воду с искусственным антиоксидантом SkQ1, разработанным учеными. Как отмечается, это соединение проникает внутрь митохондрий и обезвреживает образующиеся в них активные формы кислорода. Контрольная группа мышей получала обычную воду.

Исследователи обнаружили, что через 100-400 дней две группы стали сильно различаться. Контрольные животные стремительно старели, они теряли вес, у них развивался остеопороз, истончалась кожа, а также снижалась подвижность. У мышей, получавших SkQ1, признаки старения развивались гораздо медленнее. Как стало известно, антиоксидант увеличивал продолжительность жизни

Исследователи уже разрабатывают лекарственные препараты с SkQ1 в качестве действующего вещества. В настоящее время раствор для приема внутрь проходит клинические исследования. По оценке ученых, "лекарство от старости" может появиться в аптеках уже через два-три года.
Источник: tengrinews.kz
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