Жена президента Зимбабве: мы выставим труп мужа на выборах, и он победит

Супруга 92-летнего президента Зимбабве Роберта Мугабе заявила, что ее муж пользуется такой поддержкой народа, что его изберут на новый срок даже в случае смерти. Об этом 51-летняя Грейс Мугабе сказала, выступая на митинге правящего Зимбабвийского африканского национального союза (ЗАНС). "Однажды, когда Господь назначит умереть Мугабе, мы выставим на выборы его труп в качестве кандидата", - заявила она на митинге в поселении Бухера, расположенном к юго-востоку от столицы.
"Вы увидите, как люди проголосуют за труп Мугабе. Я серьезно вам говорю - просто чтобы показать людям, как сильно люди любят своего президента", - сказала она. Мугабе находится у власти уже 37 лет, с момента обретения страной независимости от Британии в 1980 году: сперва в должности премьера, а с 1987 года - президента. Он не скрывает, что намерен править пока не умрет. В сентябре прошлого года он принял участие в открытии памятника самому себе, а в декабре объявил, что будет баллотироваться на новый срок.
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