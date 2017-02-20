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Президент Таджикистана учит сына-мэра, как управлять Душанбе

Просмотров:128 Опубликовано: Сегодня, 11:29
Президент Таджикистана учит сына-мэра, как управлять Душанбе
Эмомали Рахмон: «Я в твоем возрасте был директором совхоза»
В январе Эмомали Рахмон, обладатель титулов "Основоположник мира и единства" и "Лидера нации", назначил сына мэром Душанбе, столицы Таджикистана, передает Служба новостей Центральной Азии. Рустаму Эмомали еще нет и 30 и он считается самым молодым мэром столицы в странах СНГ.

Его отец, президент Таджикистана на одном из заседаний дал ему пять советов, как управлять людьми. Первый совет данный главой государства мэру касался пожелания быть всегда требовательным. «Следи за исполнением своих поручений. Ты молодой, очень молодой. Я в твоем возрасте был директором совхоза», - сказал Эмомали Рахмон.

Далее глава страны отметил обеспеченность градоначальника. «Никто не смеет на тебя давить. Никто не может указывать тебе, кого нанимать на работу. Поэтому я тебя назначил, другого бы не поставил», - добавил Эмомали Рахмон.

Третьим стал совет снижать цены для народа. Президент призвал Рустама Эмомали обеспечить граждан достойной работой, транспортом и электричеством.

В четвертом совете Эмомали Рахмон пожелал мэру никогда не грубить своим подчиненным иразговаривать с ними на культурном языке.

В итоге президент призвал мэра не обедать в домах бизнесменов. «Не ходи в рестораны. Обедай в домах рабочих, стариков, вдов. Они будут рады угостить тебя самым лучшим, что у них есть. Они сочтут за честь встречать у них главу города», - добавил Эмомали Рахмон.

Источник: Литер
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Комментарии ( 1 )

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trump (Посетители) Сегодня, 12:48
Помни
это
каждый сын.
Знай
любой ребенок:
вырастет
из сына
cвин,
если сын -
свиненок,
Мальчик
радостный пошел,
и решила кроха:
"Буду
делать хорошо,
и не буду -
плохо"(С)
 
 

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