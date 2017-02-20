Сейчас на сайте
2691
объявления
  • продам 3-комнатную квартиру за 18 000 000 тенге
  • меняю 3-комнатную квартиру
  • продам Акшукур, дом за 12 000 000 тенге
  • продам Сайын, дом за 11 000 000 тенге
  • сдам 2-комнатную квартиру за 7 000 тенге
  • продам 2-комнатную квартиру за 15 000 000 тенге
  • продам Помещение за 20 000 000 тенге
 

 
Понедельник, 20 Февраля
+8...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 319.19 KZT
  • €1 = 339.01 KZT
  • 1 RUB = 5.5 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Рассекречены характеристики загадочного смартфона Nokia

Просмотров:134 Опубликовано: Сегодня, 20:13
Рассекречены характеристики загадочного смартфона Nokia
Фото с сайта Softpedia News
На сайте китайского интернет-ретейлера JD.com начался прием предзаказов на смартфон Nokia 8. По предварительным данным, устройство будет представлено на выставке MWC 2017, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Gizmochina.

Как отмечается, смартфон будет оснащен 5,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2560x1440 пикселей. Также Nokia 8 получит процессор Snapdragon 821 либо 835, 64/128 гигабайт накопителя с возможностью установки карт памяти microSD. Основная камера с оптической стабилизацией имеет разрешение 24 мегапикселя.

На странице товара указано, что смартфон стоит 3188 юаней. Однако для иллюстрации Nokia 8 был использован старый концепт устройства, что может ставить под сомнение правдивость объявления.

В начале этого года компания HMD Global представила первый смартфон под брендом Nokia на Android 7.0. Nokia 6 получил 5,5-дюймовый изогнутый по краям экран с разрешением Full HD. Он имеет восьмиядерный 64-битный процессор Qualcomm Snapdragon 430 и четыре гигабайта оперативной памяти. Устройство выйдет только для китайского рынка и его стоимость составляет 1699 юаней.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика