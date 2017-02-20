Рассекречены характеристики загадочного смартфона Nokia

На сайте китайского интернет-ретейлера JD.com начался прием предзаказов на смартфон Nokia 8. По предварительным данным, устройство будет представлено на выставке MWC 2017, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Gizmochina.



Как отмечается, смартфон будет оснащен 5,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2560x1440 пикселей. Также Nokia 8 получит процессор Snapdragon 821 либо 835, 64/128 гигабайт накопителя с возможностью установки карт памяти microSD. Основная камера с оптической стабилизацией имеет разрешение 24 мегапикселя.



На странице товара указано, что смартфон стоит 3188 юаней. Однако для иллюстрации Nokia 8 был использован старый концепт устройства, что может ставить под сомнение правдивость объявления.



В начале этого года компания HMD Global представила первый смартфон под брендом Nokia на Android 7.0. Nokia 6 получил 5,5-дюймовый изогнутый по краям экран с разрешением Full HD. Он имеет восьмиядерный 64-битный процессор Qualcomm Snapdragon 430 и четыре гигабайта оперативной памяти. Устройство выйдет только для китайского рынка и его стоимость составляет 1699 юаней.

