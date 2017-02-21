Министр финансов уточнил стоимость Национального пантеона в Астане

Министр финансов Казахстана Бахыт Султанов уточнил сумму затрат на строительство Национального пантеона в Астане, передает МИА «DKNews» со ссылкой на МИА «Казинформ».



«Там по проектной документации 1,7 млрд тенге», — сказал он в кулуарах заседания Правительства.



По его словам, за деталями стоит обратиться в акимат столицы. При этом он уточнил, что эта сумма не на весь проект. «Эти деньги выделены на какую-то фазу. Я не могу уточнить», — добавил он.



Как сообщалось, в уточненном трехлетнем республиканском бюджете предусмотрены средства на строительство Национального пантеона в Астане. Министр финансов Бахыт Султанов представил сегодня проект постановления Правительства «О реализации Закона РК «О республиканском бюджете на 2017 — 2019 годы».



«Рассматриваемый проект постановления сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса и включает следующие вопросы. (…) Перечень приоритетных республиканских бюджетных инвестиций, с отлагательными условиями на сумму 113,1 млрд тенге. В ходе уточнения были включены проекты на сумму 63,5 млрд тенге (строительство Национального пантеона, порта «Курык», кредитование Жилищного строительного сберегательного банка и так далее). Все проекты взяты на контроль», — отметил он.