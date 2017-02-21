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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Министр финансов уточнил стоимость Национального пантеона в Астане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 22:00
Министр финансов уточнил стоимость Национального пантеона в Астане
Министр финансов Казахстана Бахыт Султанов
Министр финансов Казахстана Бахыт Султанов уточнил сумму затрат на строительство Национального пантеона в Астане, передает МИА «DKNews» со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Там по проектной документации 1,7 млрд тенге», — сказал он в кулуарах заседания Правительства.

По его словам, за деталями стоит обратиться в акимат столицы. При этом он уточнил, что эта сумма не на весь проект. «Эти деньги выделены на какую-то фазу. Я не могу уточнить», — добавил он.

Как сообщалось, в уточненном трехлетнем республиканском бюджете предусмотрены средства на строительство Национального пантеона в Астане. Министр финансов Бахыт Султанов представил сегодня проект постановления Правительства «О реализации Закона РК «О республиканском бюджете на 2017 — 2019 годы».

«Рассматриваемый проект постановления сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса и включает следующие вопросы. (…) Перечень приоритетных республиканских бюджетных инвестиций, с отлагательными условиями на сумму 113,1 млрд тенге. В ходе уточнения были включены проекты на сумму 63,5 млрд тенге (строительство Национального пантеона, порта «Курык», кредитование Жилищного строительного сберегательного банка и так далее). Все проекты взяты на контроль», — отметил он.
Источник: dknews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 22:17
Живым жилье постройте. На 1,7 ярда сколько квартир можно построить?
Сколько людей в стране живёт за чертой бедности, не имея своего угла, а они замки трупам строить собираются.....
Сколько можно над народом издеваться?
 
 

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