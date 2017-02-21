ДНК из курганов Казахстана изучат норвежские ученые в поисках предков викингов

Норвежские ученые намерены изучить курганы Казахстана для того, чтобы проверить предположение известного путешественника и исследователя Тура Хейердала о том, что предки викингов пришли с Каспия, передает корреспондент Tengrinew.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.



Делегация специалистов и дочь самого Хейердала - Беттина - прибыли в Астану 14 февраля. Вместе со своими казахстанскими коллегами они объявили о начале нового совместного проекта по исследованию курганов Казахстана - "Курган ДНК". "Перед участниками проекта стоит амбициозная задача - доказать общность нашего происхождения из протоиндоевропейских корней", - сообщили в пресс-службе.



По данным ведомства, ученые заберут ДНК-материал из курганов Казахстана, которые затем проанализируют во всемирно известной генетической лаборатории университета Копенгагена. Как отметила Беттина Хейердал, найти прародину викингов было главной задачей последней экспедиции ее отца. "Это было главной задачей последней экспедиции моего отца. Основываясь на лингвистических параллелях, он был убежден, что родина Одина, праотца викингов, почитавшегося как бога, находится в этом регионе", - сказала она.



"Предположительно, наши предки тысячи лет назад имели одну родину где-то на территории Центральной Азии и южной России. Благодаря достижениям современной науки, мы сейчас ближе, чем когда-либо подошли к открытию нашего общего дома", - прокомментировал экспедицию, в ходе которой исследуют курганы Казахстана, норвежский историк Стурла Эллингваг. Организаторы проекта выразили надежду, что начавшееся долгосрочное сотрудничество между Казахстаном и Норвегией докажет общность как исторических предков, так и их современных потомков.