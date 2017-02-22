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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Разгадана тайна "мобильника XIII века"

Просмотров:133 Опубликовано: Сегодня, 20:09
Разгадана тайна "мобильника XIII века"
express.co.uk
В конце декабря 2016 года Интернет и СМИ облетела новость о "мобильном телефоне XIII века", якобы обнаруженном археологами под австрийским городом Зальцбург. О странном и необычном открытии, поставившем в тупик ученых, написали тогда британские таблоиды, в частности, The Express, отметившая поразительное сходство глиняного артефакта с моделью Nokia.

Некоторые интернет-пользователи предположили, что данная находка доказывает существование внеземных цивилизаций. По одной из версий, необыкновенное устройство инопланетяне показали древним людям. Человек же повторил его на подручном материале.

И вот, наконец, информация о "древнем мобильнике" нашла рациональное объяснение, сообщает "Моя Планета". Оказалось, что находка представляет собой арт-объект немецкого скульптора Карла Вайнгартнера.

В 2012 году он сделал серию глиняных телефонов, на кнопках которых начертал шумерскую клинопись. Все это было проделано, чтобы пофантазировать на тему, как бы выглядел телефон, если бы его придумала шумерская цивилизация.

Скульптор опубликовал свои работы в Facebook, где в комментариях кто-то назвал его BabyloNokia ("вавилонская Nokia"). После этого снимок разлетелся по просторам Сети. Позднее в СМИ появились новости, иллюстрированные этой фотографией без разрешения автора и повествующие об "уникальной загадочной находке".

Сам Вайнгартнер заявил, что вовсе не хотел такого резонанса вокруг своего творения. "Я не верю в НЛО, инопланетян", - сказал он Huffington Post.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Пиночет (Посетители) Сегодня, 20:15
Эх, рановато раскрыли секрет. Я бы хотел дождаться истории про то, как Чингисхан звонил в Аргентину своему другу Аргыну по нему. А Советы запретили об этом говорить.
 
 

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