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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Умер актер Алексей Петренко

Просмотров:231 Опубликовано: Сегодня, 06:54
Умер актер Алексей Петренко
Алексей Петренко Фото: Twitter / @urannews
Актер театра и кино, народный артист РСФСР Алексей Петренко скончался в возрасте 78 лет. Он умер в среду, 22 февраля. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«Союз кинематографистов России скорбит вместе с родными и близкими выдающегося российского актера Алексея Петренко. Коллеги Алексея Васильевича приносят искренние соболезнования его родственникам», — говорится в сообщении. Причина смерти не уточняется.

Алексей Петренко родился 26 марта 1938 года в селе Чемер Черниговской области. В 1961-м окончил Харьковский театральный институт. Он служил в таких театрах, как Ленинградский театр имени Ленсовета, Московский драматический театр на Малой Бронной, МХАТ, «Школа современной пьесы». С 2010-го состоял в Патриаршем совете по культуре.

На его счету более 70 ролей в фильмах, среди которых «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Двадцать дней без войны» (1976 год), «Женитьба» (1977 год), «ТАСС уполномочен заявить», «Жестокий романс» (1984 год), «Узник замка Иф» (1989 год), «Мушкетеры двадцать лет спустя» (1992 год), «Сибирский цирюльник» (1998 год), «В августе 44-го…», «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» (2000 год), «Доктор Живаго» (2006 год), «Вольф Мессинг», «Похороните меня за плинтусом» (2009 год), «Утомленные солнцем 2» (2010 год).

Одной из последних его киноработ стала картина «Виктор» (2014 год), где также снимались Жерар Депардье и Элизабет Херли.
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 5 )

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Кум (Посетители) Сегодня, 09:53
Похороните меня за плинтусом-шедевр. Земля пухом Алексей Васильевич.

Любая новость,лучше чем некролог.
 
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 Orion (Посетители) Сегодня, 09:17
Уходят потихоньку великие люди, земля пухом им. rose rose
 
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 Foxy-Hell (Посетители) Сегодня, 09:05
земля пухом...
 
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  • мунайши73
  • Швейк
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 ДухLess (Посетители) Сегодня, 08:03
Хех... земля тебе пухом, выдающийся русский актер

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
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  • albatros
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 07:14
Великий актёр. Очень жаль... rose rose
 
 

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