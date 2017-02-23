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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Кто обеспечивает казахстанских потребителей сладостями?

Просмотров:15 Опубликовано: Сегодня, 20:51
Кто обеспечивает казахстанских потребителей сладостями?
Себестоимость продукции производства казахстанских фабрик в тенге выросла
2016 год можно смело назвать годом начала возрождения кондитерского рынка Казахстана. «Для крупных отечественных производителей год завершился позитивно. Рост составил 25−30% в натуральном выражении, до 50% - в денежном выражении. Это объясняется хорошей конъюнктурой, сложившейся за счет курсовой разницы между российской и казахстанской валютами. По итогам января уже можно говорить о росте объемов производства от 15% до 25% у разных производителей», — говорит Алихан Талгатбек, вице-президент Ассоциации кондитеров Казахстана. В интервью «Капитал.kz» эксперт рассказал, какие тенденции сложились на кондитерском рынке Казахстана в прошлом году.

Лидеры остаются неизменными

Среди казахстанских производителей драйверами роста являются признанные лидеры кондитерского рынка — «Рахат» и «Баян Сулу». Эти фабрики занимают первые два места среди отечественных и зарубежных продавцов кондитерских изделий на рынке Казахстана.

Безусловным лидером на рынке остается «Рахат». Если посмотреть на отчетность компании за январь-сентябрь 2016 года, то можно увидеть, что выручка превысила показатель за аналогичный период 2015 года на 49%, что соответствует росту в натуральных единицах не менее 18,5% (при соответствии роста средней цены рыночному показателю).

Отметим, что ранее представители «Рахат» комментировали «Капитал.kz», что компания намерена увеличить производство на 20% в 2016 году — до 80 тыс. тонн. На новой производственной площадке в Шымкенте, которую открыли в конце 2015 года, фабрика запустила несколько новых видов продукции — серию вафель, три вида крекеров.

«Баян Сулу» занимает вторую позицию на рынке. Фабрика демонстрирует еще более значительный рост по сравнению с лидером рынка. По итогам девяти месяцев 2016 года ее выручка от продаж увеличилась на 78% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а рост в натуральных единицах составил 42%. При этом фабрика планирует увеличить производство: в I квартале этого года готовится к запуску новый бисквитный цех с проектной мощностью 9,5 тыс. тонн.

Давление импорта ослабевает

В 2015 году, когда рубль стоил около трех тенге, кондитерский рынок Казахстана ощущал сильное давление российского импорта. В 2016 году ситуация изменилась: доля зарубежной продукции пошла на спад и опустилась с 55% до 40−45%. Это объясняется как курсовыми преимуществами, так и сменой предпочтений казахстанских потребителей в сторону отечественной продукции.

Во всем объеме импорта по-прежнему лидирует российская продукция, она, по оценке Алихана Талгатбека, занимает на рынке примерно 80−85% импорта. Российские производители являются серьезными конкурентами казахстанским кондитерским фабрикам за счет того, что имеют доступ к значительным финансовым ресурсам, достаточно дешевую логистику, льготный таможенный режим и сравнимое качество продукции.

На втором месте в импорте находится продукция украинских кондитеров — доля составляет в общих продажах примерно 10−15%, и она снижается. «Учитывая, что Россия в июне прошлого года запретила транзит любой украинской продукции через свою территорию, украинские производители столкнулись со сложностями при поставках. Сейчас они возят свою продукцию в Казахстан через Азов, Черное море, Грузию, а это означает существенное удорожание транспортировки и плюс увеличение по времени», — объясняет Алихан Талгатбек.

По некоторым оценкам, сейчас продукция украинских производителей стоит вдвое дороже, чем в 2015 году.

Импорт из других стран составляет около 5%. Здесь также наблюдается небольшое падение объемов, но это в основном дорогая продукция, на которую есть своя клиентура (в отличие от того же российского импорта — он массовый, ассортимент схож с тем, что производят отечественные производители).

Экспорт попал в тенденцию

Вместе с сокращением импорта в 2016 году наблюдалась другая тенденция — стал более интенсивным экспорт казахстанской продукции, и этот тренд продолжается и в нынешнем году.

Как рассказывает Алихан Талгатбек, с конца 2015 года казахстанские кондитерские фабрики работают над увеличением экспорта — взаимодействуют с российскими сетями федерального масштаба, их в России примерно пять-шесть. В соседней стране, поясняет спикер, основной объем продаж идет именно через такие сети, в Казахстане же — в основном через базары и магазины категории В, С («у дома»). Но через сети продвигаться сложно: они выставляют свои условия, что затрудняет вход.

«Больше года прошло с начала этой работы, и вот только заключены первые контракты, первая отгрузка была в ноябре прошлого года», — комментирует эксперт.

Помимо этого идет работа с дистрибьюторами. Продукция казахстанских производителей присутствует вот всех приграничных городах России. Сейчас задача — двигаться вглубь, в сторону европейской и восточной части соседней страны.

Цены пошли вверх

Себестоимость продукции производства казахстанских фабрик в тенге выросла, а в долларах снизилась. Если девальвация тенге произошла почти в два раза, то стоимость продуктов поднялась в среднем на 30−40% в течение года. По готовой продукции: крупные игроки немного подняли цены в последние месяцы, в целом по рынку удорожание произошло на 3−5%.

«В кондитерской отрасли 30−40% себестоимости формирует импортная составляющая, которая в долларах осталась прежней, а в тенге подорожала в два раза, из-за этого производители вынуждены были поднять цены. Никто сверхприбыли зарабатывать не собирается, но и в убыток работать никто не хочет», — комментирует Алихан Талгатбек.

Вместе с тем предположить сейчас, что будут показывать «сладкие» ценники к концу года, сложно, это, как отмечает собеседник, «сложно прогнозируемый фактор».
Источник: kapital.kz
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Комментарии ( 2 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 22:55
Шоколадтар қай елден болсада, сапалы әрі қол жетімді болса игі. Әйтпесе қазір, қарапайым ҚАЗАҚСТАН шоколады 250 теңге. 130 теңге тұрған кездері бар еді...
 
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  • kz1990
 Димон (Посетители) Сегодня, 21:32
Корректно ли называть компанию отечественной, если она практически полностью принадлежит иностранцам ?! На счет оплата рахата в частности umnik

Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает…
silaЗададим жару толстопузым!
 
 

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