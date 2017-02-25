Сейчас на сайте
2839
объявлений
  • Эксклюзивные кованые ворота, 1 500 000 тенге
  • продам Трос сантехнический за 1 100 тенге
  • Ремонт квартир, домов
  • продам Редуктор 2Ч-40 за 20 000 тенге
  • продам Солнечная черепица за 80 000 тенге
  • продам Перфоратор ударный Hammer за 37 000 тенге
  • Регистрация фирмы в Польше, 236 000 тенге
 

 
Суббота, 25 Февраля
+9...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 311.49 KZT
  • €1 = 329.84 KZT
  • 1 RUB = 5.38 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Globo: суд сократил срок заключения сына Пеле с 33 до 12 лет

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:39
Globo: суд сократил срок заключения сына Пеле с 33 до 12 лет
O ex-goleiro Edinho, filho de Pelé (Foto: Reprodução/TV Globo) O ex-goleiro Edinho, filho de Pelé (Foto: Reprodução/TV Globo)
МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Суд бразильского штата Сану- Паулу принял решение по апелляции старшего сына трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле Эдиньо и сократил срок его заключения по делу о торговле наркотиками с 33 до 12 лет. Об этом сообщает бразильская газета Globo.
Летом 2014 года Эдиньо был признан виновным в отмывании денег, связанных с наркобизнесом, и приговорен к 33 годам тюрьмы. Позже он подал апелляцию и на время ее рассмотрения находился на свободе. Летом прошлого года он стал тренером бразильского клуба "Агуа Санта". Сам Пеле все это время не комментирует процесс против одного из шести своих детей.
Эдиньо выступал в чемпионате Бразилии по футболу, играл в клубе "Сантос", где в свое время блистал его отец. Он завершил карьеру в 1999 году, в возрасте 29 лет, когда был приговорен к шести месяцам тюрьмы. В 2005 году был реабилитирован, однако уже в 2006 году сидел в тюрьме полгода за причастие к торговле наркотиками - тогда адвокаты сумели доказать его невиновность.
Источник: ТАСС
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика