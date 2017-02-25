ВИДЕО жесточайшего сопротивления водителя сотрудникам полиции в Алматы появилось в интернете

Публикация от Есьже, я приезжий! Строго 18+ (@eap_kz) Фев 24 2017 в 11:45 PST



Публикация от Есьже, я приезжий! Строго 18+ (@eap_kz) Фев 25 2017 в 12:43 PST



В интернете появилось видео, на котором запечатлены кадры яростного сопротивления водителя иномарки сотрудникам полиции, сообщает ИА «NewTimes.kz».Видео разместили в социальной сети Instagram в аккаунте @zhest_kz. По словам автора, конфликт водителя и сотрудников полиции происходит в Алматы на улице Яссауи – Шаляпина.На кадрах видно, как машина марки BMW сдает назад, а на нее стремительно надвигается полицейский с пистолетом, направленным на водителя. Следом выезжает полицейская машина с сиреной и выбегают другие сотрудники в форме. На узкой дороге образовалась пробка, «преследуемый» автомобиль объезжает стоящий автобус и пытается уехать, но из-за собравшихся на дороге машин не может этого сделать. К нему снова подбегают полицейские, но он то снова начинает сдавать назад, потом опять проезжает вперед. Судя по кадрам, в машине находится не один человек. В какой-то момент видео обрывается.Как пояснили в ДВД Алматы, полицейские пытались остановить водителя за нарушение правил дорожного движения.«На Толе би - Яссауи, ориентировочно в 8.20 утра, экипаж дорожно-патрульной полиции заметил водителя BMW , который нарушил ПДД. Было требование остановиться, но водитель проигнорировал данное требование и продолжил движение. Поэтому его начали преследовать, присоединились экипажи соседних административных участков. В итоге он был заблокирован и задержан на Яссауи-Шаляпина», - сообщили в пресс-службе ДВД Алматы.За рулем находился мужчина, а рядом с ним сидела девушка.«Было подозрение, что водитель находится в наркотическом опьянении. Он был сопровожден на медицинскую экспертизу. Водитель будет привлечен к ответственности по двум статьям Административного Кодекса «Нарушение правил разметки» и "Неподчинение сотрудникам полиции». Он задержан, машина водворена на штрафстоянку», - сообщили в полиции.