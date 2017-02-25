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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

ВИДЕО жесточайшего сопротивления водителя сотрудникам полиции в Алматы появилось в интернете

Просмотров:843 Опубликовано: Сегодня, 17:50
ВИДЕО жесточайшего сопротивления водителя сотрудникам полиции в Алматы появилось в интернете
Кадр видео
В интернете появилось видео, на котором запечатлены кадры яростного сопротивления водителя иномарки сотрудникам полиции, сообщает ИА «NewTimes.kz».
Видео разместили в социальной сети Instagram в аккаунте @zhest_kz. По словам автора, конфликт водителя и сотрудников полиции происходит в Алматы на улице Яссауи – Шаляпина.

На кадрах видно, как машина марки BMW сдает назад, а на нее стремительно надвигается полицейский с пистолетом, направленным на водителя. Следом выезжает полицейская машина с сиреной и выбегают другие сотрудники в форме. На узкой дороге образовалась пробка, «преследуемый» автомобиль объезжает стоящий автобус и пытается уехать, но из-за собравшихся на дороге машин не может этого сделать. К нему снова подбегают полицейские, но он то снова начинает сдавать назад, потом опять проезжает вперед. Судя по кадрам, в машине находится не один человек. В какой-то момент видео обрывается.

Как пояснили в ДВД Алматы, полицейские пытались остановить водителя за нарушение правил дорожного движения.

«На Толе би - Яссауи, ориентировочно в 8.20 утра, экипаж дорожно-патрульной полиции заметил водителя BMW , который нарушил ПДД. Было требование остановиться, но водитель проигнорировал данное требование и продолжил движение. Поэтому его начали преследовать, присоединились экипажи соседних административных участков. В итоге он был заблокирован и задержан на Яссауи-Шаляпина», - сообщили в пресс-службе ДВД Алматы.

За рулем находился мужчина, а рядом с ним сидела девушка.

«Было подозрение, что водитель находится в наркотическом опьянении. Он был сопровожден на медицинскую экспертизу. Водитель будет привлечен к ответственности по двум статьям Административного Кодекса «Нарушение правил разметки» и "Неподчинение сотрудникам полиции». Он задержан, машина водворена на штрафстоянку», - сообщили в полиции.





Источник: NewTimes
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Комментарии ( 4 )

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  • trump
 Цвятошик (Посетители) Сегодня, 20:01
Интересно как у нас, то вертолет заблудился приземлился на дорогу то бмвшник нарушитель "яростно" сопротивляется 10-ым гаишникам страна парадоксов lol
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 19:09
Заңды белшесінен басқан жүргізуші екен. Бұл қылығы, мұрнынан шығады. Қаншама айыппұл төлейді, тыныш жүрмегеннің зардабы. Мүмкін осы жағдайдан кейін, жүргізушінің басы орнына келер ... dada
 
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  • Пиночет
  • Mishanya1985
  • trump
 HD (Посетители) Сегодня, 18:59
Менты только толпой lol раз на раз слабо и на видео не сотрёшь. draznilka fuck

Ментов зовут мусорами потому, что когда то существовал Московский уголовный сыск,вот оттуда и прозвище мусора в последствии МУР ,а теперь менты и им это нравится как не странно. lol fuck
 
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 trump (Посетители) Сегодня, 18:16
В кайфе пройдет вся его жизнь. Если раньше срока не пришьют.
 
 

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