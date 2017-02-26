Третьего человека в разбившемся вертолете в ВКО не было - КЧС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спасатели уточнили количество людей, находившихся на борту разбившегося в Восточном Казахстане вертолета. Как выяснилось, на борту находились 2 человека: пилот и пассажир. Информация о третьем человеке на борту вертолета не подтвердилась. "Согласно последним данным, представленным Казаэронавигацией в Центр управления в кризисных ситуациях КЧС МВД РК - на борту судна было два человека, включая пилота", - подтвердил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов. По данным пресс-службы МИР РК, по факту крушения в Восточном Казахстане вертолета создается министерская комиссия, которая вылетает завтра утром для расследования. Напомним, вчера вечером пилот вертолета С-341, принадлежавший частному лицу, не вышел на связь. На его поиски сегодня утром из города Семей вылетел военный вертолет МИ-17, из областного центра МИ-8, из Алматинской области МИ-2 частной компании. В Кризисном центре ДЧС ВКО и в Аягозском районе был развернут оперативный штаб. На поиски были задействованы 29 человек личного состава ДЧС ВКО и РОВД, 4 единицы техники. От местного исполнительного органа 10 человек личного состава и 5 единиц техники. Место падения обнаружил сегодня вертолет частной компании МИ-2, который вылетел из Алматинской области на поиски. Ми-2 осуществлял облет в районе села Айгыз. По информации «Казаэронавигации», пропавший вертолет обнаружен в 60 км северо-западнее от города Аягоз. По их словам, пилот вертолета погиб. Один пассажир жив, его доставили в село Айгыз.

