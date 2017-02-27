Южная Корея разместит систему ПРО THAAD на полях для гольфа

Южная Корея выбрала территорию гольф-клуба в уезде Сонджу в качестве места для размещения высокотехнологичной противоракетной системы THAAD. Компания Lotte Group согласилась предоставить свою землю для дислокации системы ПРО. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает The South China Morning Post со ссылкой на источники в южнокорейском военном ведомстве.
Поля для гольфа находятся в 18 километрах к северу от административного центра Сонжу и расположены на высоте 680 метров над уровнем моря.
Изначально THAAD планировалось разместить на военной зенитной базе «Сонсан», однако категорически против этого решения выступили местные власти и население.
Отмечается, что новое место дислокации находится вдали от жилых районов.
Южная Корея планирует запустить систему THAAD к концу 2017 года. В июле 2016-го Вашингтон и Сеул договорились о развертывании высокотехнологичной противоракетной системы, которая в случае необходимости будет перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи.
Развертывание системы THAAD вызывает беспокойство Китая и России.
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