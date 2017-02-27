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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Южная Корея разместит систему ПРО THAAD на полях для гольфа

Просмотров:75 Опубликовано: Сегодня, 20:27
Южная Корея разместит систему ПРО THAAD на полях для гольфа
ПРО THAAD Фото: Reuters
Южная Корея выбрала территорию гольф-клуба в уезде Сонджу в качестве места для размещения высокотехнологичной противоракетной системы THAAD. Компания Lotte Group согласилась предоставить свою землю для дислокации системы ПРО. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает The South China Morning Post со ссылкой на источники в южнокорейском военном ведомстве.

Поля для гольфа находятся в 18 километрах к северу от административного центра Сонжу и расположены на высоте 680 метров над уровнем моря.

Изначально THAAD планировалось разместить на военной зенитной базе «Сонсан», однако категорически против этого решения выступили местные власти и население.

Отмечается, что новое место дислокации находится вдали от жилых районов.

Южная Корея планирует запустить систему THAAD к концу 2017 года. В июле 2016-го Вашингтон и Сеул договорились о развертывании высокотехнологичной противоракетной системы, которая в случае необходимости будет перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи.

Развертывание системы THAAD вызывает беспокойство Китая и России.
Источник: Lenta.ru
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